Legalizzazione della cannabis: la Colombia ci riprova con una nuova legge

Dopo il tentativo del 2023, in Colombia è stata proposta e ha ricevuto la prima approvazione una nuova legge per la legalizzazione, sostenuta dal presidente Petro

colombia legge legalizzazione cannabis

Una nuova legge approvata alla Prima Commissione della Camera porta con sé la promessa di legalizzare la cannabis in Colombia. La proposta è quella del deputato Alejandro Ocampo e ora si apre un lungo processo legislativo per portarla a termine.

Siccome l’approvazione della legge modificherebbe la Costituzione, il processo per l’approvazione durerà almeno due anni, prevedendo una doppia sessione sia alla Camera che al Senato.

Il presidente Gustavo Petro è uno dei massimi sponsor della riforma che era stata già proposta nel 2023 e si era arenata dopo le prime votazioni. Quest’anno, in un discorso al Congresso, era tornato a sottolineare a gran voce di legalizzare per creare una nuova economia e minare l’enorme potere economico dei narcos. “Chiedo al Congresso colombiano di legalizzare la marijuana e di rimuovere questa coltura dalla violenza. Il divieto di marijuana in Colombia porta solo violenza”, aveva scritto Petro sul social X.

LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS IN COLOMBIA: UNA RIFORMA NECESSARIA

“La Colombia deve unirsi alle attuali posizioni globali che hanno individuato, nella depenalizzazione e nella legalizzazione del possesso e del consumo, strategie molto più efficaci per affrontare la lotta contro la droga, finora infruttuosa”, si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge, dove viene specificato che: “Una riforma costituzionale che consenta l’uso medicinale, scientifico e per adulti della cannabis e dei suoi derivati ​​non è solo pertinente, ma anche necessaria per affrontare le contraddizioni e le incongruenze che persistono nel nostro sistema giuridico attuale”. 

COSA PREVEDE LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE

La nuova legge proposta, diffusa da Infobae, prevede di rendere legale il possesso e il consumo di cannabis per gli adulti, e consentirebbe anche la vendita commerciale dopo il rilascio delle necessarie licenze. Rimarrebbero vietati il consumo in pubblico e la pubblicità. Le tasse sulle vendite di cannabis sarebbero emesse dai singoli comuni, e non dallo Stato, per sostenere la spesa pubblica nei settori della sanità e dell’istruzione.

