Legalizzazione della cannabis: la Colombia ci riprova con una nuova legge

Una nuova legge approvata alla Prima Commissione della Camera porta con sé la promessa di legalizzare la cannabis in Colombia. La proposta è quella del deputato Alejandro Ocampo e ora si apre un lungo processo legislativo per portarla a termine.

Siccome l’approvazione della legge modificherebbe la Costituzione, il processo per l’approvazione durerà almeno due anni, prevedendo una doppia sessione sia alla Camera che al Senato.

Il presidente Gustavo Petro è uno dei massimi sponsor della riforma che era stata già proposta nel 2023 e si era arenata dopo le prime votazioni. Quest’anno, in un discorso al Congresso, era tornato a sottolineare a gran voce di legalizzare per creare una nuova economia e minare l’enorme potere economico dei narcos. “Chiedo al Congresso colombiano di legalizzare la marijuana e di rimuovere questa coltura dalla violenza. Il divieto di marijuana in Colombia porta solo violenza”, aveva scritto Petro sul social X.

LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS IN COLOMBIA: UNA RIFORMA NECESSARIA

“La Colombia deve unirsi alle attuali posizioni globali che hanno individuato, nella depenalizzazione e nella legalizzazione del possesso e del consumo, strategie molto più efficaci per affrontare la lotta contro la droga, finora infruttuosa”, si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge, dove viene specificato che: “Una riforma costituzionale che consenta l’uso medicinale, scientifico e per adulti della cannabis e dei suoi derivati ​​non è solo pertinente, ma anche necessaria per affrontare le contraddizioni e le incongruenze che persistono nel nostro sistema giuridico attuale”.

COSA PREVEDE LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE

La nuova legge proposta, diffusa da Infobae, prevede di rendere legale il possesso e il consumo di cannabis per gli adulti, e consentirebbe anche la vendita commerciale dopo il rilascio delle necessarie licenze. Rimarrebbero vietati il consumo in pubblico e la pubblicità. Le tasse sulle vendite di cannabis sarebbero emesse dai singoli comuni, e non dallo Stato, per sostenere la spesa pubblica nei settori della sanità e dell’istruzione.