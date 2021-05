L’economia americana nel 2021 riceverà 92 miliardi di dollari dalla cannabis

Quasi 100 miliardi di dollari per la precisione 92. E’ l’enorme somma di denaro di cui potrà beneficiare l’economia degli Stati Uniti grazie alla cannabis legale in questo 2021. Sono le stime contenute nel nuovo rapporto di MJBizDaily, l’MJBizFactbook, in cui viene sottolineato l’aumento del 30% rispetto al 2020 (70 miliardi), e la previsione che entro il 2025 la cifra raggiungerà i 160 miliardi di dollari.

“Dai posti di lavoro alle entrate fiscali agli immobili commerciali, l’industria della marijuana ha un grande – e crescente – impatto sull’economia più ampia degli Stati Uniti”, sottolineano gli analisti, spiegando che, per arrivare a questi dati, hanno analizzato industrie simili e applicato un moltiplicatore standard di 3,5 alle vendite al dettaglio di marijuana medica e ricreativa previste.

Numeri, che, sottolineano, “sono un’ipotesi perché la struttura dell’industria della marijuana è in qualche modo unica perché comprende attività agricole, manifatturiere e di vendita al dettaglio“.

L’impatto economico varierà da stato a stato in base alla dimensione, maturità e tipo di mercato. Per esempio, essendo il più grande mercato degli Stati Uniti, l’industria della cannabis in California dovrebbe pompare quasi 20 miliardi di dollari nell’economia dello stato nel 2021. Colorado, Illinois, Oregon e Washington dovrebbero superare i 10 miliardi di dollari ciascuno. Ora che nuove industrie di dimensioni simili stanno entrando in linea, tra cui New Jersey e New York, ci si aspettano importi simili da quelle aree. Queste aree ad alta densità di popolazione sono destinate ad avere molti spenditori di cannabis.

Se consideriamo la popolazione totale, alcuni stati beneficiano più di altri. L’impatto economico della California potrebbe essere il più grande in base al totale dei dollari creati, ma altri stati forniscono un maggiore impatto in dollari su base pro capite. Ad esempio, i mercati in Alaska, Colorado e Oregon porteranno quasi 1.500 dollari a persona nei loro rispettivi stati, mentre la California, che crea quasi il doppio dell’impatto in dollari, contribuirà con poco più di 500 dollari di impatto economico a persona.