Le varietà di massima produttività di Buddha Seeds

Il momento più importante di qualsiasi agricoltore di cannabis, come è noto, è il raccolto e se questo è accompagnato da cime voluminose piene di resina, allora i risultati saranno gloriosi. Per quelli che cercano produttività nei loro raccolti di cannabis, ecco le migliori varietà produttive di Buddha Seeds.

MAGNUM

Magnum è un’enorme bestia che può darci fino a 250 grammi di deliziose cime all’aperto (può variare tra 550-600 gr/m2 nella coltivazione indoor). Oggi lo strain di Buddha Seeds è già oggetto di venerazione, la regina tra le regine dell’autoproduzione. A causa delle sue grandi dimensioni consigliamo di non coltivarla in indoor in vasi grandi, soprattutto se gli spazi sono ridotti, meglio usare contenitori piccoli o realizzare trapianti tardivi, ciò può aiutare a controllarne lo sviluppo in altezza. Seminata direttamente per terra o in vaso grande infatti cresce vigorosamente, diventando un autentico “mostro”, tanto che il coltivatore si chiederà se è realmente un’autofiorente. Dall’aroma fresco e sapore speziato, ha una potenza esplosiva, molto cerebrale eleva la sua intensità arrivando a provocare risate incontrollabili.

DEIMOS

Deimos è un ibrido di ascendenza principalmente indica (Northern Lights) risultato di un lavoro di selezione di 7 generazioni. Deimos è acclamata per le sue dimensioni esponenziali e l’alta produttività. Quindi, questa varietà è stata utilizzata da altre seedbank per creare le proprie autofiorenti. Nessuno prima aveva raggiunto produzioni superiori. Deimos estremamente potente e dal sapore dolce e penetrante è ideale per rilassarsi, per un viaggio introspettivo o per uso medicinale. Il potere di questo ibrido da predominanza Indica è devastante sia coltivata indoor, con una resa di 450-525 gr./m2, che outdoor, con una produzione di 80-100 gr./m2.

CALAMITY JANE

Calamity Jane è una ragazza americana tosta, che si fa notare per la percentuale di THC che si avvicina al 20%. Anche la sua produzione è selvaggia, oscilla tra 550-600 gr/m2 indoor e 100-250 gr/m2 outdoor. Questo strain è il frutto del lavoro realizzato partendo dai classici della genetica americana dei Fratelli Grimm. Calamity Jane è un ibrido con predominanza sativa, creata tramite incroci con la Magnum usando tecniche di selezione massale e tecniche analitiche di cromatografia.

QUASAR

Nel campo delle non autofiorenti ad alta produttività troviamo Quasar, che parte da una indica pura e una sativa re-incrociata e unisce il meglio di entrambe le varietà in un ibrido ben riuscito. Ha una crescita vigorosa, che riduce i tempi di coltivazione indoor e ottiene lussureggianti individui outdoor, e una forte struttura, che sopporta il peso di cime abbondanti, dure e compatte. Quasar genera raccolti con un volume eccessivo fino a 2000 gr./m2 indoor e 600 gr. outdoor. Incredibile potenza, effetto forte con tendenza all’euforia.

Dalla Spagna Buddha Seeds lavora alla stabilizzazione e al miglioramento della genetica della cannabis e in particolare basa i suoi sforzi sulla produzione delle migliori autofiorenti. Prendendosi cura della qualità, non della quantità, Buddha Seeds è diventata in breve tempo un punto di riferimento in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni visita www.buddhaseedbank.com.

a cura di Buddha Seeds