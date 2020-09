Le alternative salutari al caffè per fare il pieno di energia

Noi italiani beviamo così tanto caffè che a volte abbiamo la sensazione che ci scorra nelle vene al posto del sangue. È il primo pensiero al mattino, la pausa rigenerante di metà mattina, il carburante necessario dopo pranzo, e nessuno si alza da tavola al ristorante se non ha completato la cena con una tazzina. E a proposito di questo, è significativo notare che anche l’amaro – di cui pure noi italiani siamo ghiotti e produttori di numerose eccellenze – ha perso la sua denominazione in favore del nome “ammazzacaffè”, che evidenzia il suo ruolo vicario rispetto alla nostra bevanda preferita.

Proprio grazie al nostro consumo elevato, siamo anche tra i più consapevoli al mondo dei danni connessi a un eccessivo consumo di caffeina. Dalla tachicardia all’insonnia, passando per le macchie sui denti e gli effetti sulla pressione. Ecco perché, a volte, è bene considerare anche delle alternative. Curiosi di conoscere quali? Abbiamo raccolto per voi le più gustose, ma anche le più facili da preparare: basta procurarsi la miglior macchina da caffè, scegliendo tra quelle che, oltre all’espresso, sono in grado di preparare anche bevande calde e fredde, e il gioco è fatto!

Il the macha: il più amato dai giovani

Alzi la mano chi non ha notato, negli ultimi anni, un incremento di verde nei banconi dei bar. La ragione è presto detta: il the macha. Ormai celeberrima bevanda verde, viene utilizzato in polvere anche per impastare biscotti, torte e pancakes. Viene dalle piante di the più giovani, e ha un sapore inconfondibile, fresco e leggero, e numerose proprietà. Oltre alla caffeina, infatti, il the macha contiene L-teina, un aminoacido che rilassa la mente e che, assunto insieme alla caffeina naturalmente contenuta nel the, favorisce la concentrazione e in generale influisce positivamente sulle capacità cognitive.

Il caffè di cicoria: il grande ritorno di un ricordo dei nonni

Fino a poco tempo fa, del caffè di cicoria avevamo solo sentito parlare nei ricordi dei nonni. Era, infatti, un prodotto molto utilizzato durante la guerra. Oggi però, complice la tendenza a riscoprire i sapori di una volta, più genuini e ricchi di proprietà nutritive, il caffè di cicoria sta tornando di gran moda. Le sue fibre, ricche di inulina, sono ideali per garantirsi un’ottima digestione perché da un lato contengono lactobacilli salutari per la flora intestinale e dall’altro stimolano la produzione di bile, essenziale per la digestione dei grassi. Inoltre, è privo di caffeina e si pone quindi come alternativa originale al più classico decaffeinato.

The chai e chai latte: il più nutriente

Il the chai, diffuso principalmente nella versione con latte – chai latte, appunto – è così amato che alcuni, in estate, lo usano come sostitutivo del pasto. Non c’è da stupirsene: realizzato con foglie di the nero mixate con aromi e spezie, ha un sapore inconfondibilmente caratteristico e, sebbene contenga meno caffeina rispetto a un espresso, il the nero favorisce la concentrazione, ottenendo quindi lo stesso risultato. Inoltre, come il the verde, ha delle notevoli proprietà antiossidanti, e contrasta quindi l’invecchiamento delle cellule facendoci sentire non solo più svegli e concentrati, ma anche più belli.

Kombucha e golden milk: le innovazioni da provare

Ancora decisamente poco diffusi sul mercato italiano, e principalmente relegati ai locali più innovativi e alla moda, kombucha e golden milk sono due bevande estremamente gustose e salutari. Il primo viene dalla fermentazione delle foglie di the nero, e oltre a dare energia è una notevole fonte di probiotici, utili per il benessere intestinale. Il secondo invece è un latte mixato con spezie come lo zenzero, curcuma e cardamomo che, oltre a dare una sferzata di energia, hanno notevoli proprietà antinfiammatorie, con il vantaggio di poterlo comodamente preparare a casa.