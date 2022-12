Lasagne alla canapa con porri e taleggio

A Villa Canapa la pianta delle meraviglie viene declinata in tutte le sue forme, compresa quella della cucina. Ecco la nuova ricetta ideata da Alessio e Claudia, con tutti i passaggi necessari per proporre questo piatto vegetariano nutriente e gustoso.

Ingredienti

Per il ripieno:

– 6 porri;

– 300 gr. parmigiano reggiano;

– 500 gr. di taleggio;

Per la sfoglia:

– 900 gr. di farina 00;

– 100 gr. di farina di canapa;

– 10 uova;

Per la besciamella:

– 1 lt. di latte;

– 100 gr. di farina 00;

– 15 gr. farina di canapa;

– 100 gr. di burro;

– sale, pepe, noce moscata

Preparazione sfoglia

Su una spianatoia versare la farina tipo 00 mescolata con la farina di canapa, formando una fontana. Inserire le uova all’interno e iniziare a impastare partendo dal centro ad amalgamare le uova con la farina senza farle uscire dalla fontana. Impastare fino a ottenere un panetto omogeneo, avvolgere nella pellicola e lasciar riposare per 30 minuti a temperatura ambiente.

Passato il tempo di riposo prendere parte del panetto e iniziare a lavorarlo con il matterello o con la macchina per la pasta, fino a ottenere uno strato di pasta alta mezzo millimetro. Il resto del panetto va tenuto coperto nella pellicola in modo che non si secchi. Ottenuta una sfoglia omogenea va tagliata a rettangoli.

Preparazione ripieno

Pulire i porri, lavare e affettare la parte bianca, mettere in padella con olio evo e far appassire con un po’ di acqua per circa 20 minuti, aggiungere sale e pepe a piacere.

Preparazione besciamella

In una casseruola mettere a scaldare il latte senza farlo bollire, il burro fuso, aggiungere un po’ alla volta la farina 00 mescolata con la farina di canapa. Mescolare in modo da non far formare grumi. Aggiungere la noce moscata, sale e pepe a piacere e continuare a mescolare fino a ottenere una besciamella cremosa.

Procedimento

Mescolare la besciamella con i porri stufati. In una teglia mettere uno strato di besciamella e porri, uno strato di parmigiano e poi uno strato di pasta sfoglia. Procedere così per almeno 4-5 strati. Mettere in forno preriscaldato a 170° per 40 minuti.

A cura di Alessio Manfredini per Villa Canapa