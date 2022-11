Lampade a LED Ortoled di ultima generazione

Negli ultimi anni i sistemi di illuminazione, e gli elettrodomestici in generale, sono stati oggetto di una trasformazione finalizzata ad abbattere i consumi e garantire uno standard di qualità elevato.

Questo processo ha caratterizzato in modo trasversale tutti gli apparati illuminanti, dalle luci installate sulle automobili ai riflettori industriali per l’illuminazione stradale alle lampade per l’illuminazione domestica e di conseguenza anche le lampade per l’illuminazione delle piante.

In particolar modo i diodi a emissione di luce hanno iniziato a essere utilizzati un po’ ovunque grazie alle loro caratteristiche principali (bassi consumi di corrente, diverse colorazioni disponibili e surriscaldamento minimo).

In questo articolo verranno presentate lampade a LED per coltivazione indoor di ultima generazione prodotte e distribuite in Europa da Ortoled. Al momento risultano essere le lampade più efficienti per quanto riguarda l’emissione fotonica in relazione all’energia assorbita garantendo una resa pari a circa il 30% in più rispetto alle lampade di pari consumo.

In particolare l’attenzione viene focalizzata su due linee di prodotti.

Vediamole nel dettaglio.

La prima linea chiamata Quantum Board è per growroom di piccole e medie dimensioni al fine di sostituire lampade ai vapori di sodio o ioduri metallici da 250w-400W, destinate a illuminare superfici fino a 1,2 x1,2 m.

Grazie ai diodi installati direttamente sulla piastra madre il raffreddamento di queste lampade è statico per dissipazione eliminando così ventole di raffreddamento (che consumano energia e producono rumore).

Le lampade Quantum Board sono realizzate combinando LED di diverse colorazioni al fine di raccogliere tutte le bande necessarie alle fasi di crescita e fioritura e sono regolabili da 0-100% al fine di aumentare e diminuire la luminosità nelle varie fasi. Le caratteristiche delle componenti utilizzate garantiscono un’efficienza fotonica massima di 2,7 μmol/J.

La seconda linea è invece la Ortoled S-Line destinata a coltivatori professionali o a growroom medio-grandi. La caratteristica principale di questa linea è l’ottima distribuzione della luce data dal fatto di non avere una sorgente puntiforme ma bensì numerosi diodi uniformemente distribuiti e chiaramente dall’eccellente efficienza fotonica massima di 2,9 μmol/J. (inserire 2 foto S line)

Anche in questo caso la lampada è regolabile 0-100% e collegabile in serie, in modo da poter gestire più lampade con un unico controller.

Altro fattore importante e non trascurabile è la durata dei diodi garantita per 50-60mila ore che però arriva a 80mila con un decadimento della luce minimo e trascurabile (circa 3%).

Per dettagli tecnici ed ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.ortoled.com dove potrete trovare specifiche tecniche.