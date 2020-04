La scienza nascosta dei cosmetici – Beatrice Mautino

Ecco uno di quei libri in prima linea per aprirci gli occhi su come scegliere i cosmetici migliori per le nostre esigenze. Ciò che emerge è che i cosmetici “ecobio” non esistono, e non è nemmeno facile definire quali siano “biologici” e quali “naturali”, però andando avanti nell’inchiesta della divulgatrice scientifica Mautino impareremo ad esempio quali sono i test per garantire la sicurezza di un prodotto, quali sono le differenze fra le varie tinture sul mercato e, per dirne una, com’è possibile che ci sia il piombo nei rossetti. Per non parlare delle microplastiche in alcuni prodotti…

Siamo sommersi da prodotti di tutti i tipi, le cui proprietà e virtù sono veicolate dalle manovre di marketing che si celano dietro alla pubblicità, ma sui cosmetici non viene fatta moltissima ricerca. Dietro le creme, i rossetti e gli shampoo che compriamo in profumeria o al supermercato (oltre alle aziende di cui ignoriamo l’esistenza e che fabbricano i cosmetici per i marchi più noti) c’è una scienza complessa, per quanto poco nota, per questo un’ottima guida per imparare a scegliere consapevolmente è proprio quel che ci serve.