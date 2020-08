La regina del giardino: Sweet Zkittlez® di Sweet Seeds®

Sono molto entusiasta di scrivere quest’articolo e mi sento addosso un mix di ansia, nervosismo e allegria. Il fatto è che quando una varietà come questa entra nel giardino di un grower è impossibile non arrendersi al suo fascino e non desiderare di avere sempre una pianta di questa varietà tra le tue coltivazioni. Sto parlando di una delle ultime novità della collezione genetica di Sweet Seeds®, la grandiosa Sweet Zkittlez® (SWS84) che deriva da un clone élite di Zkittlez e dalla deliziosa Grape Ape.

Le piante che ho coltivato sono state messe in contenitori Airpot da 20 litri, e dopo un mese si notava già il vigore di questa fantastica varietà di Sweet Seeds®. Foglie grandi, dal tipico carattere indica, steli molto duri e una distanza internodale molto ravvicinata rendono questa varietà un’alternativa ideale per coltivazioni indoor. Prima di entrare in fase di fioritura le piante avevano un’altezza di circa 40 cm, mentre l’altezza totale finale è stata di circa 85 cm.

Mostra una formazione di pistilli molto densa, superiore rispetto alla media delle varietà americane, che tendono a dare risultati inferiori. Con una distanza internodale così piccola, i pistilli si raggruppano a formare una grande cima centrale che domina rispetto ai rami laterali. In generale non ha molti rami, ma quelli inferiori sono comunque abbastanza produttivi. Sweet Zkittlez® è perfetta per coltivazioni SOG.

Anche se questa varietà richiede una grande quantità di nutrienti ho smesso di nutrire le piante al 40º giorno, in fase di fioritura, perché avevano un’apparenza sana e molto vivace. Così facendo, le ho costrette a usare le riserve di nutrienti del substrato e quelle delle loro stesse foglie fino alla fine del ciclo. Ho deciso di evitare di lavare le radici perché ho usato solo nutrienti organici e in dosi moderate. Vi assicuro che l’aroma è molto puro, dolce e fruttato, con sfumature citriche.

L’aspetto visivo delle piante negli ultimi giorni era pura magia. I fiori carichi di resina erano di un tono verde lime, che insieme al colore delle foglie e al tono color caramello dei tricomi formavano una combinazione cromatica perfetta per godere al massimo di questa deliziosa Sweet Zkittlez® di Sweet Seeds®.

Dopo l’essiccazione delle cime e una lenta concia in barattoli di vetro viene potenziato il gusto fruttato, di caramello e legnoso, con note citriche e piccanti ben riconoscibili. L’effetto è un capolavoro: allegro, creativo e allo stesso tempo riesce a calmare il corpo e a consentire un po’ di relax dopo una giornata intensa. Sono sicuro che amerete questa fantastica varietà!

Consigli per la coltivazione

Metti a bagno i semi in un bicchiere con dell’acqua fino a quando non spunta la radice, oppure puoi metterli all’interno di un fazzoletto inumidito che inserirai poi in un contenitore per alimenti o tra due piatti. Tieni i semi in un luogo caldo e in meno di 2 giorni dovresti avere i semi germinati, con la radice abbastanza lunga da poterla interrare in un substrato leggero.

Molte marche offrono i propri fertilizzanti, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non complicarti la vita: tutto ciò che ti serve è un ormone radicante, uno stimolatore di fioritura e un fertilizzante biologico per la fioritura. Se ti va di entrare in modalità “professionista”, puoi aggiungere anche una bottiglia di enzimi per favorire la decomposizione della materia vegetale e sali fornendo zuccheri alla pianta. Se usi un buon substrato con la giusta quantità di nutrienti tutto questo sarà più che sufficiente.

a cura di Jaypp