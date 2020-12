La polenta canapa e tartufo per prepararsi all’inverno

La tecnologia è una compagna di crescita fondamentale, non lasciamoci spaventare dalle sue infinite potenzialità ma facciamone un uso sempre finalizzato al benessere e all’armonia della società che ci circonda. È la nostra visione della vita ma anche della cucina, cercando di restare fedeli al concetto di equilibrio, inteso come interazione tra

le parti in armonia, un concetto molto caro ai nostri filosofi e alla società orientale che con la sua visione olistica della vita predilige l’osservazione del tutto per comprendere le leggi che regolano l’uomo, il mondo e l’universo. È per mantenere un sano equilibrio anche in inverno, abbiamo pensato di scaldare i vostri stomaci con una polenta raffinata e gustosa.

Ricetta della polenta

Per preparare la polenta mettiamo a bollire acqua e aggiungiamo il sale quando arriva a ebollizione. Poi si versa la polenta a pioggia e si inizia a girare con un cucchiaio di legno fino a quando la polenta comincia a indurirsi un po’. A questo punto si aggiunge un cucchiaio di crusca di canapa, se serve anche 2, e si fa cuocere ancora un po’. Nel frattempo bisogna far sciogliere un po’ di burro e affettare il tartufo, scaldando piano piano insieme al burro. Questi andranno poi versati sul fondo prima di aggiungere la polenta, per poi condirla con altro burro e tartufo a scaglie a piacimento e un giro di olio di canapa.

Ricetta gin tonic

Per preparare lo stomaco a un piatto importante come la polenta, un gin tonic può essere un’ottima soluzione. Per il nostro gin tonic bisogna versare 2 parti di gin London Dry e 2 parti di gin alla canapa. Poi spruzzare mezzo spicchio di lime e la dose desiderata di pompelmo rosa. Alla fine aggiungere il ghiaccio fino a riempire bicchiere e aggiungere l’acqua tonica. Infine guarnire con bocciolo di rosa, una foglia di canapa e due spicchi di pompelmo rosa.