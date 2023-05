Nella cornice delle Dolomiti Bellunesi, Patrimonio Naturale dell’Umanità, nasce l’azienda agricola La Mota, che dal 2017 produce infiorescenze di cannabis light seguendo rigorosamente il metodo biologico nel rispetto della natura e del territorio.

In particolare le coltivazioni outdoor, che occupano circa 3500 metri quadri, si trovano ai piedi delle Dolomiti nel comune di San Gregorio delle Alpi e di Longarone, in terreni che per decenni sono stati incolti e per questo organicamente molto ricchi.

«La canapa è una pianta che non ha bisogno di pesticidi dato che non ha così tanti nemici, almeno qui da noi ai piedi delle Dolomiti, viste le temperature particolarmente rigide.» spiega Enrico, uno dei fondatori de La Mota, specificando che «Dopo aver appreso le basi della botanica, della chimica e della zoologia all’Università di scienze e tecnologie ambientali e in quanto grandi appassionati e conoscitori della pianta siamo partiti subito seguendo la coltivazione bio, quindi senza utilizzo di pesticidi ma con la lotta biologica attiva e facendo alcune lavorazioni ai terreni tra cui la rotazione delle colture e il sovescio.»

Per creare un buon prodotto è necessario seguire con cura tutte le fasi che dalla coltivazione portano all’infiorescenza finale, infatti scopriamo che nell’azienda bellunese «vengono utilizzate principalmente piante che esprimono caratteri genetici importanti per la coltivazione ai piedi delle Dolomiti come compattezza dei fiori, resistenza alle muffe. In merito all’essicazione invece facciamo all’americana» chiarisce il fondatore, «ovvero appendiamo le piante a testa in giù, togliamo solo le foglie prendisole e lasciamo tutto il resto. Poi stacchiamo il fiore e lo facciamo passare in un trimmatore a secco, un cilindro con una rete dove i fiori girano e si tolgono la maggior parte delle foglie, mentre il resto le togliamo a mano.»

Attualmente La Mota offre 3 varietà indoor e 6 outdoor, alcune nuove varietà in versione limitata tra cui Milk Shake, Belumat e L.A. Dolomia. Oltre all’infiorescenza indoor creata in collaborazione con Canapalpino con cui «abbiamo creato anche “Bona” la birra alla canapa con il supporto del Birrificio artigianale del Grillo. Una classica birra alla canapa molto fruttata ma artigianale, sembra una non filtrata ma è una bionda da 5 gradi. In questo modo si creano anche degli ottimi rapporti tra le aziende del territorio. Ci sono tante collaborazioni a livello locale che la canapa è riuscita a mettere insieme e che ci ha permesso di re-introdurre e rivalutare la canapa all’interno del territorio.»

Inoltre La mota produce anche olio CBD Full Spectrum (al 5-10 o 15%) cristalli di CBD, estratti e creme. Prodotti di alta qualità frutto dell’amore per questa pianta prodotta con passione tra le Dolomiti bellunesi.

Le infiorescenze e tutti i prodotti La mota si possono trovare sul sito web al link di seguito: www.lamotabl.it/negozio o nei punti vendita Canapalpino.