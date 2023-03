La mattina seguente ai bombardamenti, la popolazione del Rojava ha risposto scendendo in piazza in tutte le città. Abbiamo visto come il popolo ha saputo reagire nonostante tutto e questo ci ha fatto molto riflettere sul nostro modo di vivere. Un eccessivo pessimismo influenza negativamente la volontà di lottare nei nostri territori perché guidati dalla pretesa di avere sempre tutto e subito. L’esempio della rivoluzione in Rojava è significativo sotto questo aspetto, infatti solo una lotta lunga quarant’anni (e tuttora in corso) ha permesso l’autodeterminazione ad un popolo a cui era vietata la propria identità, la propria cultura e persino la propria lingua. Una dimostrazione a tutto il mondo che vale la pena lottare insieme per un mondo diverso.

Che cosa significa vivere in comune lo abbiamo visto nel momento in cui centinaia di persone, con la pala o con le proprie mani, hanno scavato le fosse nelle quali sono stati sepolti i martiri. Questo spirito cooperativo lo abbiamo ritrovato nella quotidianità con la condivisione dei beni di prima necessità e delle responsabilità, nel momento della critica/autocritica (takmil) presente nei gruppi assembleari, dove la critica non è distruttiva ma è data con amore e rispetto per migliorarsi reciprocamente.