La Colombia vuole legalizzare la cocaina?

Con il nuovo Presidente Gustavo Petro, la Colombia si prepara a rivedere le politiche di controllo sulle droghe che hanno caratterizzato gli ultimi cinquant’anni.

LA GUERRA ALLA DROGA HA FALLITO

Così, dopo il primo “sì” alla proposta di legge per la legalizzazione della cannabis a livello nazionale, la Colombia, per rimediare alla fallimentare lotta al narcotraffico, sta discutendo se legalizzare la cocaina e porre fine alla “guerra alla droga” iniziata più di mezzo secolo fa dal Presidente Nixon.

LA DEPENALIZZAZIONE PER CONTRASTARE IL TRAFFICO ILLEGALE

Il dibattito si è acceso dopo che The Economist ha pubblicato un editoriale dal titolo: “Joe Biden è troppo timido. E’ ora di legalizzare la cocaina”. I dati lo confermano.

La Drug Policy Alliance stima che l’America, per finanziare la guerra alla droga, spenda 51 miliardi di dollari l’anno senza alcun esito positivo, anzi. Il flusso di cocaina verso gli Stati Uniti ha raggiunto il suo record storico nel 2021 e la Colombia, secondo il rapporto presentato dal Sistema integrato di monitoraggio delle colture illecite (SIMCI), è passata da 34mila ettari di coltivazioni di coca nel 1988 a più di 200mila ettari nel 2021.

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, sembra propenso ad abbandonare la via della repressione e tentare un approccio non violento. Tuttavia, come ha sottolineato il ministro della giustizia Néstor Osuna, la nuova politica sulle droghe è incentrata sulla depenalizzazione e “non include la legalizzazione della cocaina.”

Petro, dopo averne depenalizzato la coltivazione, vuole acquistare ettari di terreno da affidare ai contadini, puntare sui diversi usi della foglia di coca e promuovere un’industria sostitutiva, così da allontanare i coltivatori da un ambiente che li criminalizza.

Tali politiche di sostituzione, però, non hanno sempre avuto successo. “Non funzionerà finché ci sarà un grande mercato mondiale della cocaina – sentenzia Gil Pinzón, consulente internazionale sulle politiche delle droghe presso la Open Society Foundations – Se la cocaina fosse legale, le persone potrebbero scegliere se usarla o meno, come avviene per l’alcol o il tabacco”. E conclude: “Le enormi quantità di denaro spese per le armi per combattere i cartelli, potrebbero essere destinate alla ricerca sugli effetti della sostanza, alle campagne di informazione e all’accesso ai servizi sanitari”.

LA LEGALIZZAZIONE PER RIMPINGUARE LE CASSE DELLO STATO

La legalizzazione, inoltre, potrebbe indebolire i narcotrafficanti, che perderebbero la loro principale fonte di finanziamento. “Non li metterebbe fuori gioco, ma le loro casse subirebbero un forte shock – aggiunge Juan Carlos Garzón, ricercatore associato di Ideas for Peace – Non si tratta di venderla nei supermercati, ma di avere una regolamentazione chiara e di generare ricchezza legalizzata“.

A tal proposito, Luis Carlos Reyes, il direttore delle imposte e delle dogane della Colombia, ha dichiarato senza mezzi termini: “La cocaina deve essere legalizzata e tassata“, così che le tasche dello Stato ne possano giovare.

I REATI LEGATI ALLA SOSTANZA RIMPIONO LE CARCERI

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), nonostante gli sforzi e il budget stanziato, la produzione globale di cocaina è in continuo aumento, raggiungendo quasi 2mila tonnellate nel 2020.

Le conseguenze sono evidenti anche nei Paesi consumatori. Negli Stati Uniti, quasi la metà dei detenuti delle carceri federali (45%) ha accuse legate alla droga e il tasso di morti per overdose di cocaina è triplicato tra il 2015 e il 2020.

Infine, così come negli Stati in cui la cannabis è legale crollano i casi di violenza domestica e uso d’armi, si potrebbe tentare la via della legalizzazione per far diminuire le violenze, che, come afferma lo stesso UNODC, con il boom del mercato della cocaina hanno mostrato “la loro forma più offensiva”, con un forte aumento di omicidi, sparatorie, attentati, incendi dolosi, rapimenti, torture e intimidazioni.

NON SI PREVEDE UNA LEGALIZZAZIONE A BREVE TERMINE, MA…

La cocaina è di certo la più travagliata tra le droghe quando si parla di regolamentazione. Uno studio della Transform Drug Policy Foundation sottolinea che la sfida è aggravata dall’’ampia gamma di prodotti che ne derivano, dalla foglia non lavorata alla cocaina in polvere fino al crack da fumare. “Man mano che diventa più economico e più accessibile, la sfida normativa diventa più pressante.” si legge nel testo. Questo perché, contrariamente a ciò che si pensa, l’uso di questa droga non è riservato al piacere dei ricchi, ma raggiunge una fascia molto più ampia della popolazione.

Di certo una normativa che regoli il mercato della cocaina è ancora lontana, ma già che si discuta di un argomento che fino a pochi anni fa era un tabù lascia filtrare uno spiraglio di luce. Magari un giorno, chissà, queste piccole città colombiane in mezzo al nulla potranno dire di esser state delle pioniere.