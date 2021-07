La cannabis può essere seminata in estate?

Le piante di cannabis seminate in estate cominciano a fiorire quando raggiungono la maturità sessuale. Le piante di solito impiegano tra i 35-45 giorni per raggiungere la maturità, quindi, essendo già in agosto per esempio o in febbraio nel caso dell’emisfero meridionale, iniziano a fiorire fino alla fine della stagione. Qui alcuni consigli generali sulla fioritura.

Quando una pianta di cannabis piantata in estate mostra i fiori?

Varia a seconda della genetica di cannabis scelta, i ceppi Indica sono i primi ad iniziare la fioritura, essendo raccolti circa 2 o 3 settimane più tardi del previsto in una semina non ritardata. Il risultato finale della pianta sarà più piccolo nell’aspetto, ma non sottovalutate lo scatto di crescita durante le prime settimane di fioritura.

Vantaggi di piantare tardivamente le colture di cannabis all’aperto

Le piante non diventano molto grandi, quindi è ideale per il controllo dell’altezza e la discrezione. Combinazione perfetta se sei un “maniaco” delle varietà sativa e semini tardi, perché puoi evitare una crescita incontrollata.

Il bel tempo e il calore di luglio (emisfero nord) o gennaio (emisfero sud) favoriscono uno sviluppo spettacolare della pianta. Sarà necessario prestare attenzione a possibili piaghe. Quindi è conveniente fare una buona prevenzione.

L’attesa fino al momento del raccolto sarà minore, poiché avremo saltato un gran numero di settimane.

Consigli per le semine tardive all’aperto

Si consiglia di optare per le varietà che non hanno una genetica indica assoluta, poiché sono piante naturalmente più corte. Inoltre, scegliete piante con rami corti come Quasar di Buddha Seeds. Questa genetica sviluppa una grande gemma centrale, di grande peso e densità.

Scegliete una zona abbastanza soleggiata per la vostra coltura all’aperto, più luce diretta riceve, meglio è. Bisogna massimizzare l’uso della luce naturale.

per la vostra coltura all’aperto, più luce diretta riceve, meglio è. Bisogna massimizzare l’uso della luce naturale. Nelle prime settimane di vita della pianta bisogna fare attenzione a non farle morire per il troppo calore del sole . Pertanto, è necessario combinare durante le prime settimane alcune ore di luce e alcune ore di ombra, evitando le ore centrali della giornata.

. Pertanto, è necessario combinare durante le prime settimane alcune ore di luce e alcune ore di ombra, evitando le ore centrali della giornata. Evitare l’uso di vasi neri nelle coltivazioni all’aperto perché danneggiano le radici.

nelle coltivazioni all’aperto perché danneggiano le radici. Utilizzare fertilizzanti naturali che favoriscono la qualità del substrato, promuovendo uno sviluppo sostenibile e sano della pianta.

che favoriscono la qualità del substrato, promuovendo uno sviluppo sostenibile e sano della pianta. Se vivete posto dove il clima è freddo, fate attenzione alle settimane di fioritura della varietà.

Quindi, non abbiate paura se l’estate è in agguato e non avete iniziato le vostre coltivazioni, perché c’è ancora tempo per finirle con successo. Bisogna solo prestare attenzione e prendersene cura in modo adeguato affinché tutto si evolva positivamente.

Se invece vuoi seminare la cannabis in ritardo ma non sei sicuro di quale varietà far germinare, sei fortunato perché da Buddha Seeds ti consigliamo la nostra varietà fotodipendente Pulsar, 90% sativa e con rese impressionanti. Proprio come Buddha White Widow della famiglia Classics.

a cura di Buddha Seeds