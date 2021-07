La cannabis light migliora la giornata. E un po’ anche la vita

Dire che la marijuana serve solo per sballarsi è come dire che lo smartphone si usa solo per mandare messaggi. Le ragioni per cui le persone decidono di consumarla, o di usare lo smartphone, sono innumerevoli; per noi è questione di vivere meglio. Ciononostante, la spinta propagandista e la volontà di demonizzare una pianta prodigiosa non sembra volersi placare. Proprio per questo motivo è arrivato il momento di restituirle la dignità che si merita, partendo dal cambiare la mentalità delle persone, ribaltando l’immaginario attuale e facendo leva sul potenziale benefico della cannabis.

Ci sentiamo in dovere di stravolgere il modo in cui le persone associano la cannabis ai suoi effetti; NON è una droga, è una pianta medica, è una serie infinita di prodotti ecologici, fa bene alla salute ed elimina lo stress. La cannabis deve poter essere accessibile a tutti, in base alle proprie esigenze. La personalizzazione è il nostro credo.

La nostra continua ricerca di prodotti ha lo scopo di migliorare la vita alle persone, permettere loro di viverla al massimo. Per questo motivo offriamo un servizio in abbonamento, con il quale puoi creare una box su misura per il tuo relax, personalizzarla con la qualità e la quantità che preferisci di cannabis light, 100% biologica e sociale. La nostra offerta non si limita alle infiorescenze di cannabis light, potrai scegliere tra oli personalizzabili, sia nel gusto che nel contenuto di cannabinoidi, dal CBG per alleviare il mal di testa, al CBN per i tuoi riposini pomeridiani o momenti di relax in spiaggia; ma non solo, nel tempo aggiungeremo altri prodotti commestibili, liquidi per il vaping, estrazioni di hashish e tanto altro. Tutti completamente personalizzabili e adatti per diverse occasioni. Potrai migliorare le tue prestazioni sportive, o connetterti di più con la natura e te stesso nelle tue sedute di yoga, migliorare le tue giornate di trekking in montagna o le uscite al mare in windsurf.

Cerchiamo di realizzare tutti i tuoi desideri, la nostra Community è su misura per te che soffri di insonnia o che sei stressato dal lavoro; che sei appassionato di marijuana o che cerchi nuove esperienze. Cosa aspetti? Visita www.weedyoulike.com ed inizia a personalizzare i tuoi momenti di relax.