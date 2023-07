La canna perfetta secondo gli scienziati

Per capire come rollare la canna perfetta, gli scienziati sono partiti da una domanda chiedendosi che cosa accadesse durante l’inalazione dal punto di vista chimico.

E così Markus Roggen, presidente e chief science officer di Delic Labs, una struttura di ricerca sulla cannabis e la psilocibina a Vancouver, British Columbia, ha condotto uno studio insieme ai colleghi per capire se la concentrazione di cannabinoidi fosse il fattore più importante nel determinare l’effetto inebriante e quali altre cose contribuissero a un’esperienza piacevole.

Nel lavoro presentato per la prima volta alla Canadian Chemistry Conference and Exhibition che si è tenuta a giugno a Vancouver e raccontato da Scientific American partono da una certezza: una canna è un dispositivo semplice, con una cartina che contiene la cannabis sbriciolata e convoglia il fumo dal braciere alla bocca del fumatore, passando attraverso il filtro.

DALLA CANNA ALLA BOCCA

Poi la combustione rilascia i cannabinoidi in forma gassosa dalle particelle della pianta, permettendo ai fumatori di aspirarle. Insomma: composti gassosi vengono “estratti” e “consegnati” da una parte all’altra di un ipotetico tubo. Quindi la questione da studiare secondo Roggen “è la trasmissione tramite aerosol dalla canna alla tua bocca”.

Aerosol che, tra gli altri principi attivi, contengono anche il THC e il CBD.

Per provare a trovare il progetto per la canna perfetta, Roggen e il suo team hanno preparato campioni di varietà di cannabis a predominanza di THC e CBD. Usando un macinino da caffè e un setaccio, hanno sminuzzato la cannabis ottenendo diverse granulometrie dei fiori sbriciolati (chiamati particelle) da 1, 3 e 5 millimetri di diametro.

IL DIAMETRO DELLE INFIORESCENZE SBRICIOLATE

Poi li hanno suddivisi in porzioni da 0,5 grammi (senza tabacco) e hanno preparato le canne con coni di carta pre-rollati disponibili in commercio. Successivamente le hanno fatte fumare ad una macchina, un “simulatore del ciclo del fumo” che “ha inalato” uniformemente sei volte per tre secondi ciascuna, e poi “espirato”.

I filtri hanno raccolto gli aerosol nel boccaglio stampato in 3D della macchina e i ricercatori hanno utilizzato tecniche di chimica analitica per misurare i livelli di aerosol dai tiri prelevati all’inizio, a metà e alla fine di ciascuna articolazione. (Secondo i ricercatori un volontario umano non sarebbe stato in grado di valutare così tanti campioni uno dopo l’altro.)

La quantità di THC e CBD erogata da ciascuna canna suggerita dalla dimensione delle particelle è importante per l’intensità. Per entrambe le varietà di cannabis, la dimensione delle particelle di 1 mm ha fornito la maggior quantità di cannabinoidi per boccata, mentre la dimensione di 5 mm è stata meno intensa ma ha portato canne più durature nel tempo.

Quindi più la cannabis è sminuzzata, più forte sarà l’effetto e più breve la durata della fumata.

Le particelle più piccole esponevano più rapidamente una superficie maggiore alla fiamma, fornendo una combustione più rapida ed efficiente. Indipendentemente dalla dimensione delle particelle, la più alta concentrazione di cannabinoidi per boccata è arrivata verso la fine della canna.

Per quanto riguarda invece i terpeni, è stato notato che vengono assunti in quantità maggiori all’inizio della canna. Ciò suggerisce che una canna fornirà il miglior sapore all’inizio e fornirà la più forte concentrazione di cannabinoidi alla fine.

ASSUNZIONE DI THC E CBD

La cosa che ha sorpreso i ricercatori è che, mentre le canne a predominanza di THC rilasciavano un totale di 19-28 milligrammi di THC per ciascuna, le versioni a predominanza di CBD fornivano ciascuna ben 90-100 mg di CBD, ovvero dal 200 al 400% in più del cannabinoide dominante. “La quantità di cannabinoidi che arriva alla tua bocca è più alta per il CBD che per il THC”, dice Roggen. “Non posso spiegarlo, ma sono molto incuriosito.”

Tra i pareri riportati da Scientific American c’è quello di Amber Wise, direttrice scientifica del laboratorio di analisi della cannabis Medicine Creek Analytics a Fife, Washington, che, dopo aver sottolineato a crescita del mercato dei pre-rollati, sottolinea che: “I dati di Roggen supportano l’argomentazione secondo cui la percentuale di THC è meno importante della dimensione delle particelle, e i produttori di pre-roll lo troveranno utile”.

Secondo Robert Strongin, professore di chimica organica alla Portland State University, che non è stato coinvolto nella ricerca, “queste informazioni potrebbero essere particolarmente utili per i pazienti e per i medici per i quali il controllo e la coerenza del dosaggio sono un problema significativo”.

Il prossimo passo nella ricerca delle caratteristiche della canna perfetta sarà quello di valutare la variabilità che persisteva nelle misurazioni del team, anche tra canne preparate in modo identico. In un lavoro futuro, Roggen e i suoi colleghi hanno in programma di esaminare in che modo fattori quali umidità, fonte di combustione e densità della canna influenzano l’architettura e gli effetti. E noi vi daremo le novità del caso degli scienziati delle canne.

*La foto di copertina è di Elsa Olofsson su Unsplash