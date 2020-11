La barca per una vacanza libera e senza pensieri

Assembramenti, restrizioni, protezioni, distanza di sicurezza: le vacanze e i viaggi dell’estate 2020 a volte hanno avuto i contorni di un incubo, tra la paura di un possibile contagio, quella di rimanere bloccati e la ripresa delle scuole e delle attività lavorative a settembre.

Per questo motivo sono molte le persone che hanno optato per una vacanza in barca: dal motoscafo cabinato alla barca a vela, passando per catamarani e altre imbarcazioni, è un tipo di viaggio che si presta perfettamente alle condizioni anomale di questa estate che ricorderemo a lungo.

Un viaggio in barca infatti offre diversi vantaggi: dalla scelta del nucleo di persone che vi parteciperanno (amici, familiari etc) a quella della rotta e dei posti da visitare, permette di soddisfare pienamente l’idea di un viaggio in sicurezza nonostante le paure dovute ai possibili contagi. E poi l’impagabile sensazione di libertà del partire verso il mare aperto in una vera e propria avventura e la possibilità di scoprire posti, spiagge e calette che a piedi sarebbero difficilmente raggiungibili.

Insomma, senza essere necessariamente dei lupi di mare, sono tante le persone che hanno riscoperto questa opportunità nei nostri mari e nei nostri laghi, scegliendo una destinazione italiana o anche una internazionale, imparando a godersi i tramonti cullati dalle onde.

Corsica

Una delle mete più spettacolari per una vacanza in barca è sicuramente la Corsica. Le sue coste hanno resistito all’assalto dei turisti e la barca permette di arrivare in zone prive di ressa, dove la natura selvaggia offre paesaggi indimenticabili. Le possibilità sono davvero tante, così come i possibili itinerari che sono facilmente raggiungibili anche per chi decide di partire direttamente dall’Italia. Se la parte nord-ovest dell’isola è quella più mondana, ci sono isole e parti di costa perfette per chi invece cerca zone più tranquille.

Le spiagge di Porto Vecchio, sulla parte orientale dell’isola, sono diverse, caratterizzate dalla spiaggia bianca e da acque cristalline, in un panorama selvaggio che offre innumerevoli calette in cui godersi il mare e la buona compagnia. A sud dell’isola ci sono gli isolotti di Lavezzi, disabitati e perfetti per ospitare nuotate tranquille e gite esplorative. Ma gli itinerari sono tanti e tutti da scoprire, naturalmente con il timone in mano.

Sicilia

Anche in Sicilia le opportunità sono infinite e la scelta potrà cambiare a seconda di gusti e aspettative. Due dei migliori itinerari sono quelli che partono dalla marina di Portorosa o dal porto di Trapani. La prima è infatti un’ottima base di partenza per visitare le isole Eolie, e quindi ad esempio Lipari con un bagno con vista del castello e poi la Cala di Ponente, Vulcano con la possibilità di salire a piedi fino al cratere, e poi ancora Panarea, Salina, Pollara e altre meraviglie. Trapani invece è la base perfetta per partire alla volta di quei gioielli che sono le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e le altre che fanno parte delle isole Egadi.

Croazia

Anche la Croazia è una meta perfetta e l’ideale può essere la scelta di un catamarano per visitare le isole Incoronate, ancora sconosciute al grande pubblico. All’interno di un parco naturale incontaminato avrete la possibilità di staccare la spina per godervi le spiagge deserte di Klobucar, Mana, Rasip Veli e Lavsa.