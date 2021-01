L’astinenza dalla cannabis nei giovani è associata a un aumento dell’assunzione di alcol

La cannabis identificata come un potenziale sostituto dell’alcol in un nuovo studio scientifico secondo il quale, nei giovani, l’astinenza dall’uso della pianta può portare ad un aumento del consumo di alcolici.

Un team di ricercatori della Harvard Medical School, della Loyola University e dell’Università di Miami ha valutato i modelli di consumo di alcol in un gruppo di consumatori di cannabis di età compresa tra 14 e 25 anni. Tutti i partecipanti hanno riconosciuto di aver consumato alcol nel mese precedente alla loro iscrizione allo studio. I partecipanti allo studio sono stati assegnati in modo casuale a due gruppi: uno che ha richiesto l’astinenza dalla cannabis per quattro settimane e uno che non l’ha fatto.

Oltre il 60% di coloro assegnati al gruppo di astinenza ha aumentato la frequenza del consumo di alcol e la quantità consumata; al contrario, i partecipanti a cui è stato permesso di continuare a consumare cannabis non hanno aumentato il loro consumo di alcol per tutta la durata dello studio.

Gli autori hanno concluso che: “Questo è stato il primo studio a nostra conoscenza per valutare i modelli di comportamento nel consumo di alcol in un mese dopo una manipolazione sperimentale dell’astinenza da cannabis tra giovani non in cerca di trattamento impegnati in un tentativo di astinenza”. Sottolineando che: “In media, quattro settimane di astinenza dalla cannabis incentivata (cioè pagata) tra i giovani non in cerca di cure sono state associate a una maggiore frequenza e quantità di consumo di alcol nella prima settimana che è stata sostenuta per quattro settimane e si è risolta con la ripresa del consumo di cannabis. I risultati suggeriscono che i medici dovrebbero monitorare l’aumento del consumo di alcol durante i tentativi di astinenza dalla cannabis tra i giovani “.

La ricerca stabilisce che la marijuana soddisfa molti dei criteri necessari per qualificarla come potenziale sostituto dell’alcol, il testo completo dello studio “Alcohol substitution during one month of cannabis abstinence among non-treatment seeking youth,” è stato pubblicato su Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry.