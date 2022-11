La King’s Tart è il nuovo incredibile incrocio di Green House Seed Co che soddisferà tutti gli amanti del dolce. La combinazione di due varietà deliziose e cremose ha creato la più gustosa unione degna di una pasticceria. Abbiamo innanzitutto la famosa LA Kush Cake, selezionata dal drop di semi Jungle Boys, un incredibile mix tra il gusto agrodolce e cremoso della Kush Cake, e la potenza e la terrosità della Kush Mint. Dall’altro lato, abbiamo la Bubba Slush, la nostra combinazione di Bubba Kush e Gelato per un profilo forte, cremoso e metallico. Dopo aver combinato questi due genetiche abbiamo ottenuto una complessa esplosione cremosa, con note gassose che possono ricordare un po’ la complessità della Sunset Sherbert. Una combinazione di terpeni sorprendente!

La King’s Tart si sviluppa in modo molto vigoroso con una lunghezza internodale che si allunga per gruppi di 2-3 nodi, se la pianta viene tenuta in vegetativa per più di 2-3 settimane produce piccoli gruppi di fiori che si uniscono per formare cime dure ed estremamente compatte. La pianta cresce fino a una dimensione medio/grande (120-180cm Indoor) con una imponente cola principale, circondata da una corona inferiore di rami secondari che si uniformeranno nelle dimensioni tra loro per formare una bella chioma. Alcuni fenotipi possono arrivare a maturazione tra la settima e l’ottava settimana di fioritura se le condizioni sono ottimali. La produzione in indoor è di circa 750g/m2, mentre outdoor arriva fino a 1,5Kg per pianta.

Gli effetti sono forti e rilassanti aumentando d’intensità durante la fumata, fino a raggiungere l’apice alla fine del joint. Il primo sapore presente in bocca durante l’inspirazione è l’estrema combinazione di dolcezza e cremosità con un tocco di aspro, mentre durante l’espirazione le note metalliche e terrose saranno più dominanti e rimarranno in bocca per molto tempo. Una varietà bella e golosa.

In questa varietà sono stati misurati i seguenti valori percentuali di cannabinoidi: THC 25,68%, CBD 0,40%, CBN 0,20%.