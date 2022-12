Il kief, una forma di concentrato derivato dalla cannabis che esiste da almeno 1200 anni e viene solitamente consumato nella classica pipa araba dal braciere in terracotta chiamata “supsi” (o sebsi), per la stampa italiana è diventata una “nuova droga che accelera lo sballo”.

La notizia, scritta dall’Unione Sarda dopo il fermo di un ragazzo in Sardegna, è stata poi rilanciata da diverse testate nazionali descritta come “droga nuova” o particolare, che “accelera” lo sballo o “amplifica” gli effetti della marijuana.

Un po’ come quando, tempo fa, un’altra testata nazionale diede la notizia del ritrovamento di concentrati, parlandone come di una nuova sostanza, quando in realtà negli Stati Uniti sono legali da anni.

Che ci sia tanta confusione, anche tra i consumatori, riguardo la terminologia non è una novità, così come il vano tentativo di voler alzare polveroni e diffondere paura affidandosi ai soliti titoli clickbait poco veritieri.

Questa volta ci troviamo nel comune di Sestu, in Sardegna, dove, in seguito ad una perquisizione delle forze dell’ordine, un ragazzo di 19 anni è stato trovato in possesso di – udite udite – mezzo grammo di kief.

CHE COS’È (REALMENTE) IL KIEF?

Il kief, “la particolare droga sequestrata e inviata al laboratorio per ulteriori verifiche”, secondo diverse fonti altro non sarebbe che un concentrato che si ottiene dalla separazione dei tricomi dalle cime di cannabis essiccata.

I tricomi sono quei “peli” somiglianti a tante piccole protuberanze a forma di fungo, che si formano naturalmente sui fiori e contengono alte concentrazioni di cannabinoidi, di terpeni ed altri composti che donano alla cannabis i suoi effetti e aromi tanto ricercati.

Il kief sarebbe più potente in termini di “high”, perché per l’appunto vanta concentrazioni di cannabinoidi molto più elevate rispetto alle cime essiccate, che, contrariamente a questo concentrato, sono formate per la maggior parte da materiale vegetale.

UN LINGUAGGIO COMUNE PER I DERIVATI DELLA CANNABIS

“Il problema è il modo in cui noi chiamiamo le cose”, esordisce Frenchy Cannoli, hashmaker noto per il suo hashish senza pari, che più volte aveva sottolineato la necessità di creare un linguaggio comune per definire e catalogare tutti i derivati disponibili oggi sul mercato.

“Parlando della categoria dell’hashish”, continua in un video di qualche tempo fa, “per diventare hashish, deve essere pressato, quindi tutto ciò che non è pressato, come lo chiamiamo? Si usa la parola kief per prodotti di bassa qualità, ma kief è una parola vecchia di almeno 1200 anni, e non ha niente a che fare con i tricomi. Storicamente il kief era la parte migliore del fiore, mischiata con un pizzico di tabacco, che è ciò che si fumava in Marocco prima che l’hashish entrasse a far parte della loro cultura”.

Un concetto ribadito anche su Instagram dove spiega che: “Dalla parola araba kayf, che significa piacere, il kief è la parte migliore del fiore. In Marocco – ci spiega Cannoli – era una miscela di fiori tritati e black tabacco che veniva fumato in piccole pipe d’argilla chiamate supsi”.

Oramai passato a miglior vita, Frenchy Cannoli viene ricordato affettuosamente dalla comunità cannabica come tra i migliori hashmaker di tutti i tempi. Un personaggio unico, amante sincero di questa pianta, il cui omonimo “metodo Cannoli”, viene ancora oggi utilizzato per alcune particolari lavorazioni di hashish.