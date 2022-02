Just Money – Katrin Kaufer e Lillian Steponaitis

Il sistema economico attuale non è compatibile con l’equità, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Quello finanziario, ancor di più, è in larghissima parte basato su logiche votate alla massimizzazione dei profitti ad ogni costo, allo sfruttamento di ogni metodo per aumentare i guadagni, alla volontà di accontentare gli azionisti anche se ciò comporta la generazione di bolle speculative e terremoti nei mercati. Per questo un altro modo di fare banca, di proporre servizi finanziari, di generare profitti non è soltanto utile, ma è imprescindibile. Per troppo tempo ci siamo abituati all’aberrazione di un sistema che antepone il denaro al benessere.

Just Money, edito da Ayros, racconta la genesi e la crescita dei sistemi bancari etici e alternativi, aiuta a capire chi “fa sul serio” sul fronte della sostenibilità e chi si ammanta di bei discorsi scadendo fatalmente nel greenwashing. Dice in sostanza che la finanza etica dovrebbe diventare la norma, ponendosi come forza positiva per la società intera.