Just Hemp, il delivery di cannabis light in Italia



Non c’è dubbio che il CBD sia il prodotto più in voga al momento. Le caffetterie vendono latte al CBD, le spa offrono trattamenti per il viso al CBD, le aziende di bellezza si stanno affrettando a rilasciare lozioni con CBD o oli di canapa nelle loro formule. In questo nuovo mercato sono stati creati diversi servizi fra cui il delivery di cannabis legale Just Hemp.

In pochi mesi Just Hemp è diventato un punto di riferimento per il CBD online e la cannabis light a domicilio.

Una dei punti di forza di Just Hemp sono i regali che offrono ai loro clienti:

– Spendendo almeno 30€ ottieni 1 grammo in regalo

– Spendendo almeno 50€ ottieni 3 grammi in regalo

– Spendendo almeno 120€ ottieni 5 grammi in regalo

Tutti i prodotti sono certificati e analizzati in ogni singolo aspetto in linea con le disposizioni previste dalla legge 242 del 2016 con THC, sempre al di sotto dei limiti previsti dalla legge, ma anche e soprattutto metalli pesanti, pesticidi e tutto ciò che può rendere il prodotto non sicuro.

Roma e Milano: consegna erba legale a domicilio entro 1 ora

Just Hemp è un servizio di delivery di erba legale online, attivo con l’infrastruttura di consegne entro 1 ora nelle città di Roma e Milano.

Giorgio e Francesco sono giovani imprenditori romani di 28 anni, hanno fondato Just Hemp nel 2018 e successivamente concluso un round di fund raising, che gli ha permesso di aprire in più città e di migliorare il servizio.

La cannabis light di Just Hemp viene selezionata accuratamente prima di essere acquistata e messa in commercio, successivamente viene revisionata prima di essere confezionata, per garantire al cliente finale il massimo della qualità per la cannabis legale in vendita.

Nel resto di Italia: CBD online entro 24 ore

Al di fuori delle città di Roma e Milano, Just Hemp consegna cannabis e CBD online in tutta Italia tramite spedizioniere express. È possibile pagare alla consegna in contanti o con carta durante il processo di acquisto.

Just Hemp non commercializza solo cannabis light ma anche prodotti ad altissimo contenuto di CBD e diverse varietà di hash legale.

«Abbiamo voluto dare la possibilità a chi non si trova nelle città di Roma e Milano di ricevere i nostri prodotti», dichiara Giorgio uno dei fondatori di Just Hemp.

La fiducia in Meglio Legale

Nel 2020 abbiamo subito un forte sequestro da parte dei NAS ed un’indagine durata quasi un anno. Si è terminata con la restituzione del prodotto, una volta approvato che i limiti di THC fossero sotto lo 0,5%.

Una volta usciti da questa “bufera” abbiamo voluto dare un contributo a chi si impegna per sostenere l’intero settore. Da ottobre abbiamo iniziato a supportare attivamente l’associazione Meglio Legale, diventando loro sponsor per diverse campagne ed eventi.

Vedendo ciò che si muove nel resto dei paesi europei speriamo che anche nel “bel paese” vengano tutelati i lavoratori di questo settore.