Dopo tutte le polemiche di tre anni fa, eccoci all’inizio del Jova Beach Party 2022: sarà una catastrofe naturale come la scorsa edizione? Era l’estate del 2019 quando Jovanotti toccò diversi luoghi di villeggiatura con il suo tour delle spiagge, portando con sé una valanga di polemiche.

La scelta delle location non fu delle più felici: tagli indiscriminati di alberi per fare posto al parco, i fenicotteri rosa messi in fuga nel loro delicatissimo habitat a Lido degli Estensi, i nidi dei fratini messi in pericolo a Rimini, senza contare la quantità di rifiuti generati da migliaia di visitatori concentrati in poco spazio.

L’estate 2022 è arrivata, e con il corri corri generale alla “normalità” ha portato con sé un nuovo Jova Beach Party, partito da Lignano Sabbia D’oro ma già inevitabilmente sotto attacco sul fronte delle ripercussioni sull’ambiente.

Quest’anno, Jovanotti ha presentato il progetto sin da subito come green, ben consapevole di essere osservato speciale dagli ambientalisti, quelli che tre anni fa aveva già chiamato “cialtroni e pieni di narcisismo”. Il Jova Beach Party 2022, quindi, è green.

Che cosa vuol dire? A saperlo. Il Jova Beach Party è gemellato con un progetto parallelo che si chiama “Ri-party-amo”, che ha raccolto già 3 milioni di euro tramite crowdfunding gestito da Intesa Sanpaolo, e si pone l’obiettivo di ripulire le spiagge, occuparsi di ricostruzione naturale e promuovere attività di educazione ambientale nelle scuole.

Tutto bellissimo, se non fosse che a Marina di Ravenna sono stati fatti fuori 65 metri di tamerici alte più di quattro metri, presenti da decenni, per far posto all’evento green di Jova. Peccato anche che, tra Intesa Sanpaolo e WWF, l’altro sponsor “green” sia Fileni, terzo polo italiano del pollame e emblema degli allevamenti intensivi dediti al green washing. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Jovanotti ha avuto modo di farci sapere di considerarsi vegetariano “non militante”, qualsiasi cosa voglia dire.

“Sono uno sperimentatore. Non faccio parte di alcuna categoria, se mi sento stretto mi viene voglia di ribellarmi. Per me il cibo è come la vita: si prende tutto e si sceglie il meglio, senza fare proselitismi. Il cibo è libertà”, ha detto. “Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili”.

Anche l’edizione 2022 del Jova Beach Party, quindi, si apre circondata dalle stesse polemiche, e destinata a ripetere gli stessi errori. I litorali, per quanto possano essere popolati dall’uomo, rimangono un rifugio notturno per l’avifauna. Che ha i suoi equilibri delicati, specie in periodo di nidificazione, e che di certo non può sparire al grido di “ri-party-amo”.