Jointoyou.it: continua l’espansione del delivery di cannabis light in Italia

Negli ultimi anni sono numerose le aziende che hanno sposato l’idea vincente di fondere due fenomeni in costante crescita: le consegne a domicilio e la cannabis light. Tra queste, Jointoyou.it ha fatto scuola.

Nata nel 2018 dall’idea di Simone Santirocco, un giovane imprenditore bolognese, in pochi anni è riuscita a guadagnarsi autorevolezza su tutto il territorio nazionale grazie a un servizio rapido ed efficiente. Sul sito è possibile scegliere tra più di 70 prodotti con prezzi a partire da soli 4 € al grammo. La piattaforma offre al cliente una facile fruibilità: non è necessario registrarsi per completare l’ordine che, in 45 minuti, sarà recapitato all’indirizzo indicato. L’assistenza via Whatsapp, costantemente reperibile al +393484604363 durante gli orari di servizio, velocizza ulteriormente il processo consentendo al cliente di ordinare direttamente via chat.

Jointoyou.it delivery è attivo tutti i giorni dalle 18 alle 23 a Bologna, Torino, Modena, Firenze, Carpi e tanti altri comuni limitrofi, oltre a raggiungere tutta Italia in 24/48h tramite un pratico servizio di spedizione con corriere espresso. E quando chiediamo a Simone quali sono i progetti per l’immediato futuro, risponde: «Il 2020, anche grazie al periodo di lockdown, ha fatto conoscere la nostra attività e i nostri prodotti a tante persone che ne hanno beneficiato da un punto di vista fisico e psicologico, testimoniato dalle ottime recensioni reperibili facilmente sul web. Il feedback ricevuto incentiva il nostro processo di crescita e per il 2021 abbiamo in programma di aprire il servizio delivery in tante nuove città, oltre che rafforzare la presenza fisica sull’area attraverso l’installazione di punti vendita e distributori automatici».