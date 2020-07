Jane Fonda diventa testimonial di cosmetici a base di canapa: “Una pianta vitale per l’economia”

Jane Fonda non è conosciuta solo per la sua carriera ad Hollywood ma anche come attivista per l’ambiente. Di recente ha deciso di fare da testimonial per la Uncle Bud’s, un’azienda che lavora nel settore dei prodotti per la cura del corpo a base di CBD.

«Ho amici che coltivano la canapa industriale e sto imparando molto sulla canapa, una pianta che dobbiamo promuovere perché è vitale per l’economia», ha detto, dichiarando di essere una fan anche dell’abbigliamento in canapa.

Così l’attrice, due volte premiata alla cerimonia degli Oscar, ha iniziato a utilizzare prodotti a base di CBD e a condividerli con amici e familiari, in particolare quelli che hanno bisogno di aiuto con “dolori e infiammazioni“.

Considera la sua collaborazione con Uncle Bud’s in linea con le sue convinzioni di attivista, perché, se i prodotti non fossero ecologici e non testati sugli animali, «non li avrebbe mai considerati»: «Mi hanno contattato pensando che fossimo sulla stessa lunghezza d’onda. All’inizio non ne ero così sicura. Poi ho provato i prodotti per qualche mese e mi sono piaciuti molto», ha spiegato. «Mi piacciono le creme per la pelle, mi piacciono le pomate per i dolori muscolari, mi piace il balsamo per le labbra, mi piacciono i disinfettanti per le mani».