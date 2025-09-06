L’Italian Pils, o Italian-style Pilsner, è uno stile birrario relativamente recente, nato in Italia ma oggi apprezzato anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti. È una reinterpretazione moderna della Pilsner tedesca, con alcune caratteristiche distintive: dalla base pulita e secca, come una classica Pils (malto Pilsner, bassa fermentazione), all’uso più generoso e aromatico del luppolo, spesso con tecniche moderne come il dry hopping (luppolatura a freddo), che non è tipico delle Pils tradizionali. Per poi passare dall’uso di luppoli nobili europei (come Saaz, Spalter, Tettnanger) o varietà moderne aromatiche, anche italiane, che apportano note floreali, erbacee e speziate. Il finale in genere è molto secco, amaro elegante ma presente, con grande bevibilità. La prima vera Italian Pils è spesso attribuita a Birrificio Italiano, con la celebre Tipopils, lanciata negli anni ’90. È stata una birra pioniera nel combinare la pulizia delle lager tedesche con un tocco creativo dato dal dry hopping. In genere piace perché rinfrescante ma con una personalità luppolata che la distingue dalle classiche Pils e ha una grande eleganza, un amaro fine ma persistente, ed è molto gasata e fragrante. Inoltre si abbina perfettamente con piatti italiani come pizza, salumi, formaggi freschi, pesce fritto.

Per parlarvi di questo tipo di birre abbiamo scelto l’Italian Pils di 50%50, birrificio artigianale italiano nato a Induno Olona (VA) nel 2014 e che negli anni sta facendo parlare parecchio di sé e nel 2025 è stato eletto come “Miglior birrificio italiano” alla 20esima edizione di Unionbirrai.

L’Italian Pils nasce grazie al luppolo nobile Diamant – tra gli altri – utilizzato in dry hopping. La birra presenta note intense citriche nella parte olfattiva vi porteranno verso una bevuta semplice e appagante dal finale piacevolmente amaro.