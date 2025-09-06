Birra corner

Italian Pils di 50%50

Foto di Redazione Redazione19 ore fa
1 minuto di lettura

Italian Pils di 50%50L’Italian Pils, o Italian-style Pilsner, è uno stile birrario relativamente recente, nato in Italia ma oggi apprezzato anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti. È una reinterpretazione moderna della Pilsner tedesca, con alcune caratteristiche distintive: dalla base pulita e secca, come una classica Pils (malto Pilsner, bassa fermentazione), all’uso più generoso e aromatico del luppolo, spesso con tecniche moderne come il dry hopping (luppolatura a freddo), che non è tipico delle Pils tradizionali. Per poi passare dall’uso di luppoli nobili europei (come Saaz, Spalter, Tettnanger) o varietà moderne aromatiche, anche italiane, che apportano note floreali, erbacee e speziate. Il finale in genere è molto secco, amaro elegante ma presente, con grande bevibilità. La prima vera Italian Pils è spesso attribuita a Birrificio Italiano, con la celebre Tipopils, lanciata negli anni ’90. È stata una birra pioniera nel combinare la pulizia delle lager tedesche con un tocco creativo dato dal dry hopping. In genere piace perché rinfrescante ma con una personalità luppolata che la distingue dalle classiche Pils e ha una grande eleganza, un amaro fine ma persistente, ed è molto gasata e fragrante. Inoltre si abbina perfettamente con piatti italiani come pizza, salumi, formaggi freschi, pesce fritto.

Per parlarvi di questo tipo di birre abbiamo scelto l’Italian Pils di 50%50, birrificio artigianale italiano nato a Induno Olona (VA) nel 2014 e che negli anni sta facendo parlare parecchio di sé e nel 2025 è stato eletto come “Miglior birrificio italiano” alla 20esima edizione di Unionbirrai.
L’Italian Pils nasce grazie al luppolo nobile Diamant – tra gli altri – utilizzato in dry hopping. La birra presenta note intense citriche nella parte olfattiva vi porteranno verso una bevuta semplice e appagante dal finale piacevolmente amaro.

Tags
Foto di Redazione Redazione19 ore fa
1 minuto di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

Gouden Carolus Classic, il cuore reale del Belgio

Gouden Carolus Classic, il cuore reale del Belgio

7 giorni fa
Kris, la Pilsner d’ispirazione tedesca

Kris, la Pilsner d’ispirazione tedesca

24 Maggio 2025
Dusk Daze, la birra scura perfetta per l’inverno

Dusk Daze, la birra scura perfetta per l’inverno

18 Gennaio 2025
Dal Birrificio Abruzzese arriva la Ave Double IPA: semplice e intensa

Dal Birrificio Abruzzese arriva la Ave Double IPA: semplice e intensa

23 Novembre 2024
Pulsante per tornare all'inizio