Integratori alimentari CBDROP a base di terpeni: l’innovazione è qui!

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di cannabinoidi e dei loro benefici, ma c’è un altro elemento prezioso nella pianta di cannabis che merita attenzione: i terpeni, le molecole responsabili dei profumi di fiori, frutti ed erbe aromatiche, ma soprattutto possiedono interessanti proprietà benefiche, oggi confermate da numerose ricerche scientifiche.

Proprio da qui nasce CBDROP, la nuova linea di integratori alimentari firmata CBWEED che unisce il meglio dell’olio di canapa con una selezione di terpeni specifici. Tre formule diverse, studiate per accompagnarti durante la giornata: CBDROP FOCUS, CBDROP SPORT e CBDROP NIGHT. Tre alleati naturali in formato da 30ml, facili da usare grazie al dosaggio quotidiano di 1ml (20 gocce).

Solo tre ingredienti naturali: Olio di canapa, Terpeni e Vitamina E

Il punto di forza di CBDROP sta nell’assorbimento sublinguale, che permette ai principi attivi di entrare rapidamente nel sangue, senza passare dal fegato. Così i terpeni risultano più biodisponibili e possono agire in modo più diretto. In più, grazie alla diluizione al 2% in olio di canapa, questi integratori sono pratici e sicuri da usare anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei terpeni.

Ma cosa sono i terpeni? Sono composti organici prodotti dalle piante per difendersi e comunicare con l’ambiente. Negli ultimi anni si è scoperto che alcuni di loro hanno proprietà antibiotiche, antinfiammatorie, analgesiche e rilassanti. Non solo: abbinati ai cannabinoidi come CBD e CBG, possono potenziarne gli effetti grazie al cosiddetto effetto entourage.

CBDROP FOCUS abbina olio di canapa e limonene, un terpene presente negli agrumi. Agisce sul sistema nervoso centrale, migliorando concentrazione, umore e memoria. Aiuta a ridurre stress e ansia, e favorisce il benessere gastrointestinale, contrastando reflusso e acidità. Perfetto nei periodi di lavoro intenso o studio.

CBDROP SPORT è pensato per chi pratica attività fisica o ha bisogno di recuperare dopo sforzi muscolari. Contiene β-mircene, un terpene che si trova nel luppolo e nella cannabis, noto per le sue proprietà antidolorifiche, antinfiammatorie e rilassanti. Riduce dolori e infiammazioni, favorisce il rilassamento muscolare e protegge le cellule dallo stress ossidativo.

CBDROP NIGHT è un mix di olio di canapa, melatonina 1mg, olio essenziale di lavanda e di mandarino (linalolo e limonene). La melatonina è indicata per favorire l’addormentamento e migliorare la qualità del riposo notturno. L’olio essenziale di lavanda aiuta a ritrovare un ritmo sonno-veglia fisiologico e inoltre può curare gli stati depressivi e d’ansia. L’olio essenziale di mandarino grazie alla sua azione sedativa è efficace negli stati di tensione o irrequietezza.

Tutti i prodotti della linea CBDROP sono privi di THC e rispettano le normative vigenti. Ogni confezione fornisce un trattamento di 30 giorni e può essere usata da sola o in abbinamento con altri oli di CBD, CBG o CBN per amplificarne i benefici.

Con questa nuova linea di integratori, CBWEED rende i terpeni protagonisti del benessere quotidiano, offrendo soluzioni naturali, sicure e supportate dalla scienza, per vivere meglio ogni giorno in modo semplice e naturale.