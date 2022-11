Diciotto anni dopo Bolo By Night arriva un nuovo joint album di Inoki e DJ Shocca, 4 Mani, uscito il 25 novembre. Il loro lavoro precedente è una delle pietre miliari del rap italiano, contenuto nell’album 60 HZ di DJ Shocca. Un disco cardine che contiene alcuni dei featuring più importanti della sua generazione, come quelli con Esa, Club Dogo, Bassi Maestro, Danno, Mistaman, Yoshi (aka Tormento) e Primo Brown. Tra gli ospiti di questo album ci sono Emis Killa e Jake La Furia.

“Ce lo dicevamo da una vita e alla fine tre anni fa ci siamo rivelati a vicenda: dobbiamo farlo. Quando il momento è giusto, è giusto”, ha detto Shocca in un’intervista per l’uscita dell’album. “Ci siamo fatti una chiamata e ci siamo detti: oh, ma lo sai che le canzoni che abbiamo fatto assieme sono le migliori di entrambi? Avrebbe senso provare a fare una cosa assieme e portarla avanti?”, gli fa da contraltare Inoki.

“Ci siamo divertiti ma è anche stato molto professionale. Abbiamo lavorato nello studio di Asian Fake che è molto figo. Noi eravamo abituati a lavorare in situazioni più rudi”, dice Shocca della lavorazione del nuovo disco. Un disco che non si spinge oltre un compito molto importante: offrire dell’ottimo rap. Inoki ha detto di 4 Mani: “È senza fronzoli, senza minchiate. A me piace sperimentare, ma non era questo il progetto in cui provare a fare cose strane, anche perché Shocca le cose strane non le fa”.

Una costruzione del lavoro dall’impostazione classica, producer e MC che lavorano insieme. “Lavoriamo in maniera molto naturale. Lui tira fuori un beat e io ci rappo sopra con quello che ho appena vissuto. È la tecnica ad essere cambiata: ora scrivo come un uomo di 40 anni e non come uno di 20 e DJ Shocca produce come uno di 40 e non come un ragazzino. Lo stile è il nostro, non andiamo a cambiare: la gente da noi si aspetta quello”, racconta Inoki.

Rimanere moderni guardando alla storia del genere, non è semplice. Ma di certo ci sono alcune nuove tendenze che non rientrano negli interessi di DJ Shocca e Inoki, che dice: “Io non riesco a fare cose con l’AutoTune, non ce la faccio. Ho imparato però a dire meno parole. All’inizio è stato strano abituarsi a fare due strofe invece che tre, mi sentivo un coglione. Ai nostri tempi dovevi farne tre, ora se ne fai tre stai asciugando. Questo è un compromesso che posso accettare”.