Infiorescenze, il Tribunale di Trento conferma: produzione e vendita ancora lecite

Lo sostiene la nuova ordinanza del Tribunale di Trento, al quale avevano fatto ricorso le associazioni Canapa Sativa Italia e Imprenditori Canapa Italia

3 minuti di lettura

infiorescenze canapa
Secondo il tribunale di Trento le infiorescenze di canapa sono legali se prive di efficacia drogante.

È quanto emerge dall’ordinanza appena pubblicata, dopo che le associazioni Canapa Sativa Italia e Imprenditori Canapa Italia avevano fatto ricorso al tribunale, affidandosi agli avvocato Giacomo Bulleri e Giuseppe Libutti, chiedendo la disapplicazione dell’articolo 18 del decreto Sicurezza, perché in contrasto con i principi europei.

Nonostante il ricorso sia stato respinto, perché il giudice non può intervenire in astratto su una norma ma può pronunciarsi solo in riferimento ad un caso specifico e nessuna delle due associazioni era stata colpita da provvedimenti penali o amministrativi, nell’ordinanza il tribunale scrive in modo chiaro he chi coltiva e vende legalmente può continuare a farlo (rispettando il limite massimo di THC dello 0,6%).

Come spiega un comunicato stampa sulla vicenda: “Il giudice ha chiarito che la norma contestata non può essere sospesa in via cautelare, perché di portata troppo generale e astratta nell’ambito degli stupefacenti (DPR 309/1990), ma conferma che gli operatori del settore possono continuare a lavorare, in quanto l’attività non è penalmente rilevante se i prodotti derivati non hanno efficacia psicotropa”.

“L’art. 18 DL 48/2025 ha portata meramente ricognitiva: non introduce un nuovo regime penale e si innesta sulla lettura delle Sezioni Unite 2019 che impongono la verifica dell’offensività in concreto. Se il derivato è privo di efficacia drogante, non c’è rilevanza penale. In altre parole l’Art.18 non introduce regole penali diverse: vale ancora quanto stabilito dalla Cassazione nel 2019: In pratica: se il prodotto non ha effetti droganti, non è reato”.

INFIORESCENZE: COSA POSSONO FARE LE AZIENDE?

“Il giudice cautelare prende atto che, alla luce del principio di offensività, recentemente ben declinato dalla Relazione della Corte di Cassazione penale (rel. 33/2025), l’azione penale non può colpire prodotti privi di efficacia drogante; considera che gli operatori coltivano legalmente e possono proseguire l’attività. Il riferimento difensivo alla soglia (0,6) rientra nella giurisprudenza che valorizza l’assenza di offesa concreta e l’affidamento degli operatori nel solco della L. 242/2016. Le aziende che coltivano e vendono canapa nel rispetto delle regole possono proseguire. Il reato scatta solo se il prodotto ha effetto drogante; valori tecnici come lo 0,6% aiutano a dimostrare l’assenza di offesa”, scrivono sempre le associazioni nel comunicato. 

Infiorescenze, il Tribunale di Trento conferma: produzione e vendita ancora lecite
▶︎ Questo articolo è offerto da SPUMONI GROWSHOP

L’UNIONE EUROPEA E LE SENTENZE DEL TAR DEL LAZIO

“Il tribunale di Trento – seppur nei limiti della presente sede interinale e impregiudicato ogni ulteriore e diverso approfondimento in sede di merito – sin d’ora si sbilancia sul fumus (l’apparente fondatezza giuridica della pretesa di chi agisce in giudizio, nda) richiamando ile sentenze del TAR Lazio n. 2616/2023 e n. 2613/2023 e confermando che nell’ordinamento UE non è giustificata una distinzione tra parti della pianta che consenta divieti generali e assoluti; ogni restrizione va bilanciata con proporzionalità e precauzione”. 

Secondo gli avvocati Bulleri e Libutti, che hanno seguito il ricorso: “Il Giudice dimostra di aver ben colto i termini della questione ritenendo, da un lato, non prive di fondamento i motivi di contrasto con la normativa eurounitaria e, dall’altro, non persuasive le argomentazioni dello Stato. Ciò fa ben sperare in vista della pronuncia di merito. In ogni caso la pronuncia offre importanti spunti di carattere sistematico che si pongono nella corretta prospettiva interpretativa della materia”.

ORA CHE SUCCEDE?

Le associazioni spiegano che: “Il giudice ha dichiarato di non poter sospendere in via cautelare questa norma dall’applicazione troppo generale e astratta che si estende a tutta la disciplina sulle droghe”. 

Quindi la norma resta, ma la sua interpretazione è già ridimensionata dal giudice cautelare alla luce del principio di offensività: se non c’è offesa concreta e gli operatori coltivano e vendono legalmente, possono continuare.

“Il giudice aggiunge che eventuali sospensive potranno riguardare invece provvedimenti amministrativi specifici (sequestro, ordine, diniego) che dovessero applicarsi su prodotti leciti e privi di offensività alla luce della richiamata sentenza a sezioni unite, non potendo coinvolgere a parere del giudice cautelare la legge in sé, interpretata nella sua portata più ampia”.  

E di fatto già stiamo assistendo a innumerevoli dissequestri, assoluzioni e archiviazioni intervenuti negli ultimi anni, che hanno costantemente confermato la liceità delle attività svolte dalla filiera.

Le associazioni chiudono con un consiglio: “Alla luce di questa interpretazione consolidata, nessuna azienda avrebbe motivo di auto-danneggiarsi sospendendo l’attività in attesa di una decisione definitiva: la giurisprudenza attuale offre già un quadro chiaro e rassicurante”.

Anche perché c’è un altro importante tassello da considerare: ieri la Commissione Agricoltura dell’Unione europea, ha approvato l’emendamento alla Pac, la politica agricola comunitaria, che renderebbe legale coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dell’intera pianta di canapa in tutta l’UE. Mancano ancora dei passaggi legislativi affinché sia pienamente operativa, ma a quel punto la politica nazionale sarebbe subordinata a quella dell’Europa.

