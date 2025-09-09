Infiorescenze, il Tribunale di Trento conferma: produzione e vendita ancora lecite
Lo sostiene la nuova ordinanza del Tribunale di Trento, al quale avevano fatto ricorso le associazioni Canapa Sativa Italia e Imprenditori Canapa Italia
Secondo il tribunale di Trento le infiorescenze di canapa sono legali se prive di efficacia drogante.
È quanto emerge dall’ordinanza appena pubblicata, dopo che le associazioni Canapa Sativa Italia e Imprenditori Canapa Italia avevano fatto ricorso al tribunale, affidandosi agli avvocato Giacomo Bulleri e Giuseppe Libutti, chiedendo la disapplicazione dell’articolo 18 del decreto Sicurezza, perché in contrasto con i principi europei.
Nonostante il ricorso sia stato respinto, perché il giudice non può intervenire in astratto su una norma ma può pronunciarsi solo in riferimento ad un caso specifico e nessuna delle due associazioni era stata colpita da provvedimenti penali o amministrativi, nell’ordinanza il tribunale scrive in modo chiaro he chi coltiva e vende legalmente può continuare a farlo (rispettando il limite massimo di THC dello 0,6%).
Come spiega un comunicato stampa sulla vicenda: “Il giudice ha chiarito che la norma contestata non può essere sospesa in via cautelare, perché di portata troppo generale e astratta nell’ambito degli stupefacenti (DPR 309/1990), ma conferma che gli operatori del settore possono continuare a lavorare, in quanto l’attività non è penalmente rilevante se i prodotti derivati non hanno efficacia psicotropa”.
“L’art. 18 DL 48/2025 ha portata meramente ricognitiva: non introduce un nuovo regime penale e si innesta sulla lettura delle Sezioni Unite 2019 che impongono la verifica dell’offensività in concreto. Se il derivato è privo di efficacia drogante, non c’è rilevanza penale. In altre parole l’Art.18 non introduce regole penali diverse: vale ancora quanto stabilito dalla Cassazione nel 2019: In pratica: se il prodotto non ha effetti droganti, non è reato”.
INFIORESCENZE: COSA POSSONO FARE LE AZIENDE?
“Il giudice cautelare prende atto che, alla luce del principio di offensività, recentemente ben declinato dalla Relazione della Corte di Cassazione penale (rel. 33/2025), l’azione penale non può colpire prodotti privi di efficacia drogante; considera che gli operatori coltivano legalmente e possono proseguire l’attività. Il riferimento difensivo alla soglia (0,6) rientra nella giurisprudenza che valorizza l’assenza di offesa concreta e l’affidamento degli operatori nel solco della L. 242/2016. Le aziende che coltivano e vendono canapa nel rispetto delle regole possono proseguire. Il reato scatta solo se il prodotto ha effetto drogante; valori tecnici come lo 0,6% aiutano a dimostrare l’assenza di offesa”, scrivono sempre le associazioni nel comunicato.
L’UNIONE EUROPEA E LE SENTENZE DEL TAR DEL LAZIO
“Il tribunale di Trento – seppur nei limiti della presente sede interinale e impregiudicato ogni ulteriore e diverso approfondimento in sede di merito – sin d’ora si sbilancia sul fumus (l’apparente fondatezza giuridica della pretesa di chi agisce in giudizio, nda) richiamando ile sentenze del TAR Lazio n. 2616/2023 e n. 2613/2023 e confermando che nell’ordinamento UE non è giustificata una distinzione tra parti della pianta che consenta divieti generali e assoluti; ogni restrizione va bilanciata con proporzionalità e precauzione”.
ORA CHE SUCCEDE?
Le associazioni spiegano che: “Il giudice ha dichiarato di non poter sospendere in via cautelare questa norma dall’applicazione troppo generale e astratta che si estende a tutta la disciplina sulle droghe”.
Quindi la norma resta, ma la sua interpretazione è già ridimensionata dal giudice cautelare alla luce del principio di offensività: se non c’è offesa concreta e gli operatori coltivano e vendono legalmente, possono continuare.
“Il giudice aggiunge che eventuali sospensive potranno riguardare invece provvedimenti amministrativi specifici (sequestro, ordine, diniego) che dovessero applicarsi su prodotti leciti e privi di offensività alla luce della richiamata sentenza a sezioni unite, non potendo coinvolgere a parere del giudice cautelare la legge in sé, interpretata nella sua portata più ampia”.
E di fatto già stiamo assistendo a innumerevoli dissequestri, assoluzioni e archiviazioni intervenuti negli ultimi anni, che hanno costantemente confermato la liceità delle attività svolte dalla filiera.
Le associazioni chiudono con un consiglio: “Alla luce di questa interpretazione consolidata, nessuna azienda avrebbe motivo di auto-danneggiarsi sospendendo l’attività in attesa di una decisione definitiva: la giurisprudenza attuale offre già un quadro chiaro e rassicurante”.
Anche perché c’è un altro importante tassello da considerare: ieri la Commissione Agricoltura dell’Unione europea, ha approvato l’emendamento alla Pac, la politica agricola comunitaria, che renderebbe legale coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dell’intera pianta di canapa in tutta l’UE. Mancano ancora dei passaggi legislativi affinché sia pienamente operativa, ma a quel punto la politica nazionale sarebbe subordinata a quella dell’Europa.