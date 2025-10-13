AntiproibizionismoHigh timesIn evidenza

Infiorescenze: stop agli arresti a vista, servono prove scientifiche

Efficacia drogante e libertà personale: le pronunce confermano la necessità di accertamenti tecnico-scientifici

Mario Catania4 ore fa
2 minuti di lettura

infiorescenze canapa legale efficacia drogante
A Belluno un coltivatore di canapa arrestato il 10 ottobre è stato scarcerato direttamente dalla procura senza che venissero chieste misure cautelari. Il passaggio fondamentale del provvedimento evidenzia la necessità si prove scientifiche: «Trattandosi esclusivamente di infiorescenze di cannabis, fino a quando non saranno disponibili le analisi di laboratorio sulle sostanze sottoposte a sequestro, non è possibile neanche stabilire la gravità in concreto della condotta, non potendosi considerare determinante il mero dato ponderale».

Dall’altro lato della penisola, a Palermo, sempre il 10 ottobre un altro coltivatore, produttore di canapa legale dal 2019, è stato anch’egli arrestato per due giorni. In questo caso il giudice ha convalidato l’arresto, ma ha bocciato la richiesta di misure cautelari come carcere o domiciliari.

INFIORESCENZE: BASTA ARRESTI “A VISTA”

Entrambi gli indagati sono difesi dagli avvocati Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, che commentano: «La libertà personale si può limitare solo davanti a prove scientifiche: campionamenti conformi ai protocolli UE in contraddittorio, laboratori accreditati e misure del THC attivo. Basta arresti “a vista”».

Secondo gli avvocati i provvedimenti convergono su un punto: i narcotest di campo, da soli, non bastano. Rilevano genericamente i cannabinoidi e danno risultato “positivo” quasi sempre, senza però quantificare il THC né distinguere tra THC totale e THC attivo post-decarbossilazione. Per questo, prima di incidere sulla libertà personale o sull’operatività delle imprese, occorrono campionamenti in contraddittorio, catena di custodia, laboratori accreditati e misure conformi ai protocolli europei (campionamento rappresentativo, doppio campione per controanalisi, essiccazione entro 48 ore, determinazione cromatografica su campione a peso costante).

Sul piano normativo, sempre secondo i legali, viene ribadito che l’art. 18 della L. 80/2025 non introduce un divieto assoluto: la filiera resta lecita nelle destinazioni tassative della L. 242/2016, quando manca l’efficacia drogante in concreto. Ne discende l’esigenza di uniformare le prassi su tutto il territorio: stop agli interventi “a vista” o basati su test rapidi non validati; sì a metodi armonizzati UE e a misure del THC attivo per accertare l’eventuale offensività del prodotto reale.

Ricordiamo che nei giorni scorsi era accaduta un’altra vicenda simile, dove un giovane imprenditore pugliese era stato scarcerato dopo essere stato ingiustamente detenuto per 3 giorni. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere del PM, ordinando invece l’immediata scarcerazione, senza nessuna misura cautelare. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che: «Allo stato non è affatto scontato che il materiale abbia efficacia drogante o psicotropa» e che, senza analisi scientifiche valide e tracciate, non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

NUOVA ARCHIVIAZIONE A TORINO: “LECITA LA VENDITA DI CANNABIS CON CONTENUTO DI THC INFERIORE ALLO 0,6%”

Nel frattempo, dopo le azioni delle forze dell’ordine a Torino, è arrivata anche la prima archiviazione, seguita sempre dagli stessi avvocati, dopo un sequestro a un imprenditore che risale a settembre. “Ciò che è emerso è la presenza di THC ma senza indicare una percentuale, per cui, essendo lecita la vendita di cannabis sativa purché con un contenuto di THC inferiore allo 0.6 %, potrebbe operare una causa di esclusione dell’antigiuridicità”, si legge nella richiesta di archiviazione, ed è un aspetto da non sottovalutare, visto che viene messo nero su bianco il principio che il settore porta avanti da anni: se non c’è efficacia drogante, non può esserci reato.

