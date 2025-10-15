Infiorescenze, Confagricoltura in pressing sul governo: serve interpretazione autentica



Confagricoltura ha chiesto al ministero dell’Interno l’adozione urgente di un atto di interpretazione autentica, che confermi in modo inequivocabile la piena liceità delle attività legate alla canapa industriale, infiorescenze comprese.

L’obiettivo dell’associazione “è garantire agli operatori del settore la sicurezza giuridica necessaria per continuare a lavorare, evitando blocchi produttivi o sanzioni ingiustificate”.

INFIORESCENZE: LA RICHIESTA DI CONFAGRICOLTURA AL GOVERNO

Un atto di interpretazione autentica è un provvedimento ufficiale (di solito una legge, un decreto o una circolare ministeriale) che serve a chiarire in modo definitivo il significato di una norma già esistente. In pratica, quando una legge o un regolamento è ambigua o applicata in modo diverso da uffici, enti o forze dell’ordine, un “atto di interpretazione autentica” viene emesso dallo stesso organo che l’ha emanata (ad esempio un Ministero o il Parlamento).

Che la situazione sia complessa lo dimostrano le ennesime vittorie giudiziarie di aziende di settore. I nuovi sequestri, anche con il decreto Sicurezza in vigore, si concludono nella stragrande maggioranza dei casi con un nulla di fatto, l’archiviazione, e spesso la restituzione della merce (in genere oramai inutilizzabile). Nei giorni scorsi abbiamo addirittura assistito all’arresto di produttori di canapa, tutti scarcerati dopo due o tre giorni. La situazione più eclatante, a livello giuridico, arriva da Torino dove, in seguito a un sequestro, è arrivata l’archiviazione perché il fatto non sussiste. Di più: perché nella richiesta di archiviazione viene scritto in modo chiaro che: “Ciò che è emerso è la presenza di THC ma senza indicare una percentuale, per cui, essendo lecita la vendita di cannabis sativa purché con un contenuto di THC inferiore allo 0.6 %, potrebbe operare una causa di esclusione dell’antigiuridicità”.

“NON DISTRUGGIAMO UN COMPARTO DA 30MILA LAVORATORI”

“Ad ogni nostra richiesta abbiamo avuto rassicurazione che il DDL Sicurezza non voleva criminalizzare la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa” – spiega in un comunicato Nicolò Panciera di Zoppola Gambara, presidente di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia – “in quanto non vieta, né limita la produzione della Cannabis Sativa L.. Non possiamo pensare di distruggere un comparto che occupa 30mila lavoratori ed ha un gettito fiscale pari a 150 milioni l’anno”.

Il Presidente ricorda come la filiera della canapa rappresenti oggi un settore dinamico e innovativo, in cui molte imprese, spesso condotte da giovani imprenditori agricoli, producono alimenti, cosmetici, semilavorati industriali, materiali per la bioedilizia e la bioingegneria. “Come Confagricoltura chiediamo chiarezza in tempi rapidi – aggiunge – diversamente rischieremo di vanificare gli sforzi degli imprenditori e di creare un divario competitivo con il resto dell’Europa.”