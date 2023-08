Quell’inconfondibile aroma di cannabis

I terpeni sono i costituenti primari degli oli essenziali e sono responsabili delle caratteristiche aromatiche della cannabis. Insieme ai cannabinoidi, i terpeni illustrano l’effetto sinergico denominato “entourage” e le loro interazioni sono state ipotizzate solo negli ultimi decenni. Vengono identificati centinaia di terpeni che alludono agli attributi sensoriali della cannabis, contribuendo in gran parte alle esperienze del consumatore e al prezzo di mercato. Migliorano anche molti benefici terapeutici, specialmente come aromaterapia. Per far luce sull’importanza dei terpeni nell’industria della cannabis, lo scopo di questo articolo è descrivere morfologicamente le fonti dei terpeni della cannabis e spiegare la biosintesi e la diversità dei profili terpenici nei diversi ceppi di cannabis.

LA MORFOLOGIA DEI TRICOMI

Come abbiamo visto negli articoli precedenti riguardo i tricomi, è proprio in questi ultimi che si trovano la maggior parte dei terpeni; eppure, vi è una differenza. Esistono tre tipi di tricomi ghiandolari caratterizzati in base alla loro morfologia superficiale, vale a dire bulbosi, sessili e peduncolati. I tricomi bulbosi sono i più piccoli, mentre i tricomi sessili compaiono sull’epidermide con un gambo corto e una testa globosa composta da un disco multicellulare di cellule secretorie e una cavità di stoccaggio del metabolita. Allo stesso modo, i tricomi peduncolati sono leggermente più grandi con una testa globosa elevata sopra la superficie epidermica da un peduncolo multicellulare. Nella cannabis, i tricomi sessili e peduncolati differiscono non solo per la morfologia, ma hanno anche proprietà fluorescenti distinte, numero di cellule nel loro disco secretorio e profili terpenici. I tricomi ghiandolari peduncolati dei fiori maturi hanno una testa globulare costituita da un disco allargato maggiore di otto cellule secretorie note per essere ricche di cannabinoidi e monoterpeni. Diversamente i tricomi sessili si trovano principalmente sulle foglie zuccherine che contornano spesso le cime. Hanno otto cellule secretorie che producono meno cannabinoidi e proporzioni più elevate di sesquiterpeni.

Per separare i tricomi, i fiori vengono solitamente precongelati o liofilizzati e poi strofinati delicatamente sulla rete del setaccio (Dry sift). I tricomi separati in questo processo sono noti come kief, che può essere pressato per produrre hashish. In Nepal, l’hashish viene modellato a mano in palline, note anche come “charas”. L’olio di hashish, d’altra parte, è l’hashish concentrato che è stato disciolto in solventi organici come alcol, propano o butano (BHO, wax ecc). L’estrazione consente di estrarre pigmenti come clorofille e altri contaminanti insieme ai terpeni, ottenendo un estratto di colore verde scuro. Dopo l’estrazione, il solvente viene quindi rimosso per evaporazione mediante calore diretto o sottovuoto, ottenendo un prodotto oleoso ad alta viscosità e principi attivi.

FORMAZIONE DEI TERPENI

L’energia necessaria per la crescita e lo sviluppo delle piante deriva dalla fotosintesi, dalla respirazione e dalla traspirazione con O2, CO2, nutrienti e acqua. L’energia viene ripristinata sotto forma di ingredienti chimici primari che le piante sfruttano successivamente. Questi metaboliti primari includono carboidrati, lipidi, proteine ​​e acidi nucleici. Tuttavia, durante i cicli di crescita e riproduzione, le piante potrebbero essere messe alla prova da stress provocato da condizioni ambientali difficili o parassiti ed erbivori. Le piante, quindi, producono diversi gruppi di composti chiamati metaboliti secondari che vengono utilizzati come difese a tali sfide. Ad esempio, possono produrre composti che attirano gli impollinatori, compresi gli uccelli, per aiutarli nel processo di fecondazione o dispersione dei semi. Questi composti sono prodotti in diverse forme e sono sfruttati per le loro funzionalità biologiche.

DIFFERENZE E CLASSIFICAZIONE

Nella pianta di cannabis si trovano solitamente tre tipi di terpeni/terpenoidi che sono i monoterpeni, sesquiterpeni, diterpeni e triterpeni (questi si differenziano tra di loro per il numero di atomi di carbonio e unità isopreniche). Ad oggi, sono stati segnalati più di 200 composti volatili dai diversi genotipi di cannabis di cui sono stati caratterizzati 58 monoterpeni e 38 sesquiterpeni. Tra gli altri, i principali componenti monoterpenici sono limonene, β-mircene, α-pinene e linalolo con tracce di α-terpinolene e tran-ocimene, mentre i sesquiterpeni predominanti sono E- cariofillene, ossido di cariofillene, E -β-farnesene e β-cariofillene. I cannabinoidi sono sintetizzati biologicamente da strutture diterpeniche per formare terpenoidi fenolici, che rappresentano quasi un quarto di tutti i metaboliti. Pertanto, la combinazione dei terpeni fornisce aromi unici a diversi ceppi.

La via biosintetica dei cannabinoidi coinvolge il processo di unione chimica del fenolo con i terpeni per formare le forme acide non attivate che determinano in gran parte la loro potenza e le proprietà farmaceutiche dei cannabinoidi che già conosciamo (CBD, THC, CBDA, CBG ecc.).

I MONOTERPENI

L’α-pinene e il β-pinene inibiscono l’attività dell’acetilcolinesterasi nel cervello. Pertanto, si sostiene che aiuti la memoria e riduca al minimo la disfunzione cognitiva indotta dall’intossicazione da THC. La caratteristica del profumo di pino possiede attività antisettica. È noto che il β-mircene ha l’effetto analgesico del THC e del CBD stimolando il rilascio di oppioidi endogeni attraverso il meccanismo dipendente dal recettore α2-adrenergico. Pertanto, se il livello di mircene è >0,5%, può dare un effetto sedativo, mentre bassi livelli di mircene (>0,5% di mircene) possono produrre un’energia più elevata. Questo composto offre la fragranza muschiata o simile al luppolo con le funzioni di antiossidante e anticarcinogeno. Anche se è stato ipotizzato che il limonene dell’aroma di agrumi abbia una bassa affinità per i recettori dei cannabinoidi, questo monoterpene aumenta il livello di serotonina e dopamina, inducendo così gli effetti ansiolitici, antistress e sedativi del CBD. La fragranza floreale del linalolo invece potrebbe aiutare con l’ansia attraverso l’aromaterapia.

SESQUITERPENI

Il β-cariofillene, un aroma di spezie (pepe), è il sesquiterpenoide più disponibile nelle piante e negli estratti di cannabis, soprattutto dopo la decarbossilazione mediante calore. È un agonista del recettore CB2 senza psicoattività. È anche responsabile degli effetti antinfiammatori della cannabis. Questo sesquiterpene ha anche dimostrato di fornire effetti gastroprotettivi, analgesici, antitumorali, antimicotici, antibatterici, antidepressivi, antinfiammatori, antiproliferativi, antiossidanti, ansiolitici, analgesici e neuroprotettivi. È stato dimostrato che l’ossido di cariofillene che dona il profumo simile alla melissa ha proprietà antimicotiche e insetticide.

SEPARAZIONE DEI TERPENI DELLA CANNABIS

In passato, l’identificazione del profilo terpenico della cannabis aveva lo scopo di migliorare gli ausili all’addestramento canino nel rilevamento di droghe illecite. Nel mondo dell’industria della cannabis, tuttavia, i terpeni svolgono un ruolo vitale nel differenziare il sapore e l’aroma che sono specifici per le particolari varietà. Alcuni terpeni possono potenziare l’effetto dei cannabinoidi e creare una sinergia con la sensazione di rilassamento, alleviare lo stress, aumentare l’energia e mantenere la concentrazione insieme alle loro funzioni farmaceutiche sottostanti. Pertanto, un numero crescente di industrie ha mostrato interesse nell’aggiungere terpeni di cannabis o terpeni di derivazione botanica ai loro oli e commestibili di CBD. La crescita stimata in questo settore dovrebbe raggiungere i 20 miliardi entro il 2024.



Ogni strain di cannabis, porta con sé profili terpenici unici nel loro genere, seppur simili a ceppi parentali dei progenitori, le miriadi di incroci sul mercato non permettono una classificazione univoca di questi profili. Bisogna comprendere i meccanismi di produzione di queste molecole per poter sfruttare a pieno le potenzialità della cannabis, anche in vista di future applicazioni mediche in cui l’effetto “entourage” già citato in precedenza, risulta essere un punto di partenza da cui trarre i più disparati benefici.



Un grower dovrebbe scegliere le proprie varietà in base appunto al sapore ed all’aroma che più lo aggrada, come per il cibo, vi sono gusti strettamente personali quando si parla di cannabis; eppure, alla stregua dei migliori vini di annata, i “sommelier” della cannabis sono sempre alla ricerca di quel tocco in più che contraddistingue un prodotto commerciale da una primizia destinata solo a pochi fortunati.

Dovremmo iniziare a pensare che un approccio più scientifico verso questo settore non può che giovare a sdoganare lo stigma che aleggia attorno a questa pianta e a chi la consuma.