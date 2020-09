In Israele un drone ha lanciato centinaia di sacchetti di marijuana sulla folla

Marijuana dal cielo, è successo sul serio giovedì pomeriggio a Tel Aviv, in Israele. Un drone ha lanciato centinaia di sacchetti contenenti due grammi di cannabis l’uno sulle strade della città, tra lo stupore generale e l’euforia dei consumatori che si sono messi a correre per raccoglierne quanti più possibile da terra.

L’azione è stata rivendicata da un gruppo di nome Green Drone, il quale ha annunciato l’azione con un messaggio su Telegram con le seguenti parole: “E’ ora, cari fratelli. È un uccello? È un aereo? No, è il drone verde, che distribuisce cannabis gratis dal cielo… Godetevela miei amati fratelli, è il vostro fratello pilota che parla: assicuratevi che tutti ricevano un po’ di amore gratuito”. Il messaggio si è concluso con la promessa che questo lancio sarà solo il primo di una lunga serie, che coinvolgerà settimanalmente diverse città del Paese.

