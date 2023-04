Sull’onda dei precedenti articoli parliamo di spettro luminoso e ciclo circadiano e di come questi fattori interagiscano con la morfologia della pianta; ma dobbiamo prima fare un passo indietro: le interazioni delle piante con il loro ambiente luminoso sono complesse e si sono evolute nel corso di centinaia di milioni di anni, la nostra specie è relativamente giovane se pensiamo a come la natura abbia modellato il mondo delle piante per sviluppare la fotosintesi. In questo nuovo appuntamento, ci inoltreremo nel complesso mondo della fotorecezione delle piante.

Le piante hanno due prerogative essenziali, la fotosintesi e la riproduzione. La fotosintesi è la conversione dell’energia luminosa in energia chimica, che alimenta le stesse piante. La riproduzione invece è una condizione fondamentale di ogni specie, piante comprese. L’incredibile varietà che ritroviamo nel regno vegetale è il risultato dell’evoluzione dovuta a questi due requisiti fondamentali.

LA VERSATILITÀ È VITALE

Se parliamo in termini zoologici, le piante si definiscono organismi sessili. Sono radicati sul posto e non hanno la possibilità di cambiare il loro ambiente e spostarsi. Per questo motivo le piante hanno sviluppato la capacità di cambiare radicalmente la loro forma fisica per adattarsi all’ecosistema dove sono allocate. Questa capacità è nota come plasticità o versatilità. La capacità di adattamento di una pianta in determinate condizioni di spazio e/o atmosferiche è un aspetto che molto spesso i coltivatori novizi e non, sottovalutano, soprattutto quando si tratta di scegliere il giusto numero di piante in una coltura indoor.

I FOTORECETTORI

Le informazioni sull’ambiente luminoso sono percepite dai fotorecettori delle piante. Questi fotorecettori sono pigmenti o sostanze biochimiche che cambiano stato se esposti a specifiche lunghezze d’onda e intensità di luce. I fotorecettori raccolgono informazioni su qualità, quantità, durata e direzione della luce. Queste informazioni vengono distribuite all’interno della pianta attraverso ormoni e altre sostanze chimiche di segnalazione, e consentono alle piante di dirigere la crescita per ottimizzare la cattura della luce e assicurano che gli sviluppi riproduttivi come la fioritura avvengano durante un periodo specifico dell’anno. Questa capacità di cambiare forma, o morfologia, in base alle informazioni sulla luce è nota come fotomorfogenesi.

QUALITÀ DELLA LUCE

Quando parliamo di qualità della luce, ci riferiamo alla composizione spettrale dell’ambiente luminoso, che percepiamo come colore. Le piante percepiscono la qualità della luce in base alle diverse lunghezze d’onda dell’energia luminosa.

Non tutti gli spettri luminosi sono preziosi per la fotosintesi. La porzione dello spettro luminoso che ha un valore fotosintetico diretto è nota come radiazione fotosinteticamente attiva, o in inglese, PAR.

PAR è definito come la porzione dello spettro elettromagnetico compresa tra 400 e 700 nanometri di lunghezza. Gli spettri di luce che non rientrano nel PAR possono anche avere effetti sulla salute delle piante e sulla morfologia.

Le lunghezze d’onda della luce di 280-400 nanometri di lunghezza sono note come lunghezze d’onda ultraviolette o UV. Sebbene queste qualità luminose abbiano un potenziale fotosintetico limitato, hanno importanti effetti sulle piante, la maggior parte dei quali sono dannosi.

FOTOPROTEZIONE

La luce UV può danneggiare le cellule tant’è che le piante hanno sviluppato sistemi per limitare o riparare i danni cellulari causati dalle radiazioni UV; questi sistemi sono indicati come fotoprotettivi.

UVR8 è il principale fotorecettore responsabile della fotoprotezione UV. Questo fotorecettore può consentire la sintesi di pigmenti fotoprotettivi come l’antocianina, il pigmento che conferisce alle piante la loro colorazione e di cui vi abbiamo già parlato.

LUCI ROSSE E SPETTRI UV

All’altra estremità del PAR, abbiamo una luce classificata come spettri luminosi tra 700 e 780 nanometri di lunghezza.

Le luci rosse a queste intensità chiamate anche Far-Red Light, hanno un potenziale fotosintetico limitato ma hanno potenti effetti sulla morfologia delle piante soprattutto durante la fase di fioritura.

FITOCROMI

I fitocromi sono la classe di fotorecettori che assorbono l’energia luminosa dello spettro luminoso soprattutto lo spettro rosso, seppur con un certo assorbimento nello spettro blu, in particolare ad alta intensità luminosa.

I fitocromi esistono in due stati interconvertibili a seconda della qualità della luce che assorbono. Il rosso del fitocromo è lo stato di assorbimento della Far-red light, quando questo pigmento è saturo si converte. Questi stati di fitocromo mutano costantemente per rispecchiare l’ambiente luminoso, questo processo è noto come fotoequilibrio.

IL FOTOEQUILIBRIO

Durante il fotoperiodo, nell’intervallo tra fase diurna e notturna i fitocromi si convertono più volte per permettere alla pianta di modificare la traspirazione degli stomi e altre funzioni essenziali.

Questo schema quotidiano di interconversione del fitocromo crea un ritmo che consente la percezione del fotoperiodo. Questo ritmo è noto come orologio circadiano che regola molti processi biologici della pianta.

L’OROLOGIO CIRCADIANO

La durata della luce, o fotoperiodo, è l’indicatore più affidabile dei cambiamenti stagionali nell’ambiente.

Attraverso la percezione del fotoperiodo le piante possono determinare non solo le condizioni climatiche attuali, ma anche anticipare le condizioni stagionali future e formulare una risposta riproduttiva appropriata.

CRIPTOCROMI

Un’altra importante classe di fotorecettori sono i criptocromi. I criptocromi sono principalmente recettori di luce UV, blu e a tratti verde, e sono chiamati così a causa della loro natura criptica. Più fotorecettori assorbono la luce all’interno di spettri sovrapposti, rendendo molto difficile per i primi ricercatori determinare quali fotorecettori sono responsabili delle varie risposte delle piante.

I criptocromi hanno un ruolo in molti aspetti dello sviluppo delle piante. In generale si oppongono all’allungamento del fusto e favoriscono l’espansione delle foglie. In molte piante i criptocromi hanno anche un ruolo nella percezione del fotoperiodo e nell’inquadramento dell’orologio circadiano.

FOTOTROPINE

Un’altra classe di fotorecettori che guidano lo sviluppo delle piante sono i recettori della fototropina.

Le fototropie percepiscono la luce negli spettri blu e UV e consentono alle piante di determinare la direzione della luce e di crescere verso quest’ultima. Questo fenomeno è noto come fototropismo.

Abbiamo ora esaminato fitocromi, criptocromi, fototropine e UVR8. Questi sono i principali sistemi di segnalazione che le piante utilizzano per determinare la qualità, la quantità, la durata e la direzione della luce.

Le piante misurano continuamente l’ambiente luminoso attraverso questi vari sistemi di segnalazione. Questa informazione dirige la forma della pianta attraverso la regolazione ormonale e l’espressione genetica, per consentire alla pianta di ottimizzare la sua forma per la fotosintesi e la riproduzione.

DENSITÀ DI FLUSSO FOTONICO FOTOSINTETICO (PPFD)

L’intensità della luce è anche una metrica importante che determina la risposta della pianta. Misuriamo l’intensità della luce calcolando il numero totale di fotoni all’interno dell’intervallo di PAR che una pianta riceve per metro quadrato al secondo. Questa misura è indicata come densità di flusso fotonico fotosintetico.

Il potenziale fotosintetico di una pianta è determinato dall’intensità della luce, o PPFD moltiplicata per la durata del fotoperiodo. Questo calcolo ci darà il Daily Light Integral, o DLI che rappresenta la quantità totale di luce che la pianta riceve durante il fotoperiodo, questa misura viene indicata in µmol (MicroMol).

La quantità di luce da sola non determina la fotosintesi ma altri fattori, tra cui l’assorbimento di acqua e le condizioni climatiche, che influiranno sulla capacità delle piante di effettuare la fotosintesi.

La comprensione di come le piante interagiscono con la luce solare ci fornisce importanti spunti per creare uno spettro ideale per gli ingegneri che creano i sistemi di luci artificiali. I produttori storici di LED si sono concentrati sulla fornitura solo di luce rossa e blu, in quanto rappresentano gli spettri di picco di assorbimento della clorofilla. Ciò può comportare l’incapacità delle piante di ottimizzare la loro morfologia per l’efficienza fotosintetica, poiché le informazioni sulla luce di cui hanno bisogno sono incentrate quasi esclusivamente sulla produzione di fiori, per ovvi motivi commerciali.

N.B.

La fornitura di luce in spettri rossi e blu a larghezza di banda stretta e per lunghi periodi può anche portare a fotosbiancamento con intensità luminose molto elevate, poiché i fotorecettori protettivi UVR8 diminuiscono con spettri limitati.

Abbiamo visto come le piante reagiscano in maniera diversa ad ogni singolo cambiamento di luce, sebbene le aziende che si occupano di orticultura e luci artificiali sviluppino costantemente nuovi bulbi e tecnologie specifiche; rimangono numerose lacune da colmare in campo scientifico. Non smettiamo mai di imparare, tuttavia tendiamo ad emulare la luce solare seppur modificandone alcuni aspetti, al fine di ottenere piante sempre più vigorose e produttive, non è chiaro dove arriveremo; ma siamo certi che le innovazioni nel settore non tarderanno ad arrivare.