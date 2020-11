Ilredelfumo.it è partner ufficiale RAW per l’Italia

Fin dal suo esordio (che risale ormai a 7 anni fa) abbiamo cercato di dare al nostro portale B2B ilredelfumo.it una chiara identità e definizione: uno store dove poter trovare oltre ai classici articoli da banco (cartine, accendini, grinder, etc..) quegli articoli che potessero in qualche modo rappresentare le novità o le tendenze del mercato. Sono quindi nate una serie di collaborazioni con aziende del panorama europeo, e non solo, che oggi ci consentono di proporre ai nostri clienti uno dei cataloghi più ampi e completi nel mondo degli accessori per grow ed head shop.

Come ingrosso abbiamo deciso di vendere solo online cercando comunque di mantenere vivo il rapporto con i nostri clienti. Per noi l’assistenza e il servizio sono i cardini della nostra attività quotidiana e crediamo in modo assoluto nella massima che recita: «La soddisfazione del cliente è la nostra soddisfazione».

Ovviamente noi “vendiamo se i nostri clienti vendono“. In relazione a questa semplice affermazione abbiamo portato avanti una serie di iniziative, social ma non solo, che hanno come obiettivo quello di portare il consumatore finale presso il negozio fisico del nostro cliente poiché noi crediamo (può suonare strano detto da un B2B che vende solo online) che ancora oggi il veicolo commerciale più importante sia la vendita diretta. In quest’ottica si posiziona l’importante accordo raggiunto con RAW.

RAW rappresenta in modo indiscutibile il brand di riferimento nel mondo del rolling. RAW non è solo sinonimo di cartina di qualità o di accessorio originale e stravagante ma rappresenta un modo di pensare, uno stile di vita. A dicembre 2019 siamo diventati il partner ufficiale RAW per l’Italia ed abbiamo dato vita al progetto “Raw Buddies” sotto lo slogan «perché tutti meritano una RAW…».

Obiettivo del progetto è quello di identificare nel territorio italiano quelle attività commerciali (siano esse tabaccherie piuttosto che growshop) che rappresentino al meglio il marchio e siano di riferimento per il cliente. Con tali attività svilupperemo una serie di collaborazioni (sia social che sul territorio) che permettano di far conoscere ed apprezzare al pubblico lo stile unico ed esclusivo di RAW. Il completamento del sito dedicato rawbuddies.com e l’ampliamento della pagina Instagram @raw_buddies saranno un veicolo rilevante per tutti coloro che hanno deciso o decideranno di credere nel progetto.

Immaginate ad esempio un turista che si reca a visitare una qualsiasi delle nostre meravigliose città. Il nostro sogno è che quando quel turista cercherà le cartine RAW, piuttosto che il nuovo anello placcato in oro che ha visto su Instagram, consultando semplicemente la mappa dei “Raw Buddies” della zona potrà trovare quella cartine in modo semplice ed immediato.

Varcata inoltre la soglia del negozio, quel turista si sentirà come a casa perché un “Raw Buddies” (qualsiasi “Raw Buddies” da quello al centro della città a quello nella periferia del paese) rappresenta lo stile RAW in tutto e per tutto. Questo è quello che ci piacerebbe ottenere grazie ai nostri clienti, o meglio i nostri “Buddies”.

Per saperne di più www.rawbuddies.com

Roberto Tessari per Bizzef srl