Cinema e documentariLifestyle

Illegale

Kento

Foto di Redazione Redazione7 ore fa
1 minuto di lettura

IllegaleIllegale è un podcast ideato e condotto dal rapper e attivista Kento, figura centrale del rap impegnato italiano. In sei episodi, Kento attraversa sei città – da Roma a Palermo, da Napoli a Milano – immergendosi nei quartieri periferici per raccontare storie vere di disagio, resistenza e trasformazione sociale.

Ogni episodio è un viaggio tra le voci di chi lotta contro la marginalità, spesso attraverso l’arte, l’attivismo o l’impegno educativo. Con uno stile diretto, narrativo e coinvolgente, Kento offre uno spaccato potente dell’Italia invisibile, quella che non finisce nei notiziari ma vive ogni giorno la realtà del conflitto sociale. Illegale è un racconto che restituisce dignità a chi abita i margini e usa la cultura come strumento di riscatto. Non è solo rap: è educazione, denuncia e impegno civile.

Tags
Foto di Redazione Redazione7 ore fa
1 minuto di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

Frappato Terre Siciliane dell’azienda Cos

Frappato Terre Siciliane dell’azienda Cos

4 settimane fa
Il Macrolibrarsi Fest sta per tornare

Il Macrolibrarsi Fest sta per tornare

21 Settembre 2025
Gouden Carolus Classic, il cuore reale del Belgio

Gouden Carolus Classic, il cuore reale del Belgio

31 Agosto 2025
Senza tregua: vita di due donne palestinesi

Senza tregua: vita di due donne palestinesi

17 Agosto 2025
Pulsante per tornare all'inizio