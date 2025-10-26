Illegale è un podcast ideato e condotto dal rapper e attivista Kento, figura centrale del rap impegnato italiano. In sei episodi, Kento attraversa sei città – da Roma a Palermo, da Napoli a Milano – immergendosi nei quartieri periferici per raccontare storie vere di disagio, resistenza e trasformazione sociale.

Ogni episodio è un viaggio tra le voci di chi lotta contro la marginalità, spesso attraverso l’arte, l’attivismo o l’impegno educativo. Con uno stile diretto, narrativo e coinvolgente, Kento offre uno spaccato potente dell’Italia invisibile, quella che non finisce nei notiziari ma vive ogni giorno la realtà del conflitto sociale. Illegale è un racconto che restituisce dignità a chi abita i margini e usa la cultura come strumento di riscatto. Non è solo rap: è educazione, denuncia e impegno civile.