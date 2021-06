Il Sudafrica dice basta allo sfruttamento dei leoni in cattività

Il Sud Africa ha avviato una revisione legislativa al fine di porre fine all’allevamento di leoni in cattività. Il fine è quello di vietare l’allevamento, la riproduzione, la detenzione e l’utilizzo di felini in cattività, per qualsiasi scopo economico, tra cui caccia, intrattenimento dei turisti, la vendita di cuccioli come animali da compagnia, ma anche l’utilizzo delle ossa per rifornire mercati orientali per medicinali alternativi.

Secondo il rapporto di 600 pagine che ha visto l’intervento di un team di 25 esperti, l’industria dell’allevamento di leoni in cattività a scopo economico sta danneggiando la conservazione della specie di grandi felini e non porta vantaggi a lungo termine per il turismo dello stato.

Ecco perché il governo ha stabilito che i grandi felini dovranno rimanere nella savana, allo stato selvatico.