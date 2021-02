Il nuovo euro digitale: la fine dei contanti è solo questione di tempo

Il lancio ufficiale sembrerebbe programmato già intorno a metà 2021. Non si tratta di una criptovaluta vera e propria ma rappresenterebbe, almeno per quanto è dato sapere al momento, l’equivalente elettronico dell’euro fisico in contanti. Una moneta virtuale parallela alle banconote, con corso legale e stabile garantito dalla Banca centrale europea, che verrebbe usata per i pagamenti nei Paesi dell’Unione attraverso una tessera come quella sanitaria oppure con lo smartphone. Per essere operativo, ogni cittadino europeo dovrà disporre di un conto digitale e gratuito presso la Banca centrale europea.

«Oggi usare moneta elettronica significa avvalersi di almeno un intermediario, quasi sempre più d’uno» ha spiega a Linkiesta Luca Fantacci, professore di storia economica all’Università Bocconi e studioso della moneta, «e il rischio che l’intermediario fallisca è sempre dietro l’angolo. Se la controparte non è più un istituto bancario privato ma la Banca centrale europea, per definizione si azzera il rischio finanziario. La Bce non può fallire». Ma perché dovremmo mantenere un conto presso una banca privata, se quello aperto presso la Bce è più sicuro e per giunta usufruibile in tutta l’Eurozona senza commissioni? Fonti di Bankitalia riferiscono sempre a Linkiesta che si sta pensando di limitare la quantità di euro digitale disponibile sul conto, prevedendo dei massimali o introducendo delle penalità via via che la somma depositata aumenta. Tra le principali preoccupazioni da parte della Bce c’è la necessità di garantire un alto livello di protezione dei dati e della privacy per chi utilizzerà la moneta elettronica, e su questo punto, come sottolinea Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce, una garanzia di tutela deriva dal fatto che la Banca centrale «non ha interessi commerciali legati ai consumi – contrariamente ai fornitori privati di servizi di pagamenti».

Ad ogni modo l’idea non è quella di rimpiazzare in toto l’attuale sistema dei pagamenti, bensì prevenire uno scenario futuro in cui non sia più possibile pagare cash. E se pensiamo che già oggi sono pochi i caselli autostradali che accettano contanti, un simile scenario non sembra poi così fantascientifico.