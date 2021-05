Il nostro futuro io

Walter Greenleaf, esperto di neuroscienze e comportamento nonché sviluppatore di tecnologie mediche presso la Stanford University, ha elaborato un software che utilizza le informazioni tratte da dispositivi indossabili e da altre fonti e indica come ci stiamo prendendo cura del nostro corpo allo scopo di mostrare, con l’ausilio di un avatar tridimensionale. come invecchieremo. In un’intervista per Sputnik Futures Greenleaf ha condiviso alcuni risultati interessanti tratti da uno studio svolto con gli studenti della Stanford University basato sull’uso della realtà virtuale. Si è così scoperto che vedere la propria immagine invecchiata anche soltanto di cinque anni è servito davvero per motivare gli studenti a curare di più la propria salute oggi.

A partire da una fotografia delle persone e dalla registrazione della loro voce, possiamo servirci di tecnologie come l’intelligenza artificiale e la computer graphic per creare un avatar corrispondente a quelle persone in futuro. Gli avatar somigliano agli individui, hanno la stessa voce; si tratta di rappresentazioni realistiche dell’aspetto e della voce che avranno tra venti o trent’anni. In altre parole si tratta del loro “io futuro”. Utilizzando il riconoscimento vocale e la tecnologia AI possiamo addirittura fare due chiacchiere con il nostro io futuro.

A che cosa serve tutto questo? In effetti, nell’immediato è difficile per le persone comprendere in che modo le scelte che effettuano giorno per giorno influenzeranno il loro futuro. Si sa, per esempio, che è difficile controllare il proprio peso perché le conseguenze di una dieta troppo ricca di alimenti calorici si vedono soltanto settimane o anche mesi dopo. Alle persone che hanno problemi di abuso di sostanze o non riescono a ridurre il consumo di alcol o il fumo, possiamo mostrare il loro io futuro in modo che si rendano conto di come le loro scelte e i loro comportamenti influenzano il corpo in termini fisici. Possiamo addirittura far parlare il loro io futuro con quello attuale, per esempio facendogli dire: «Ehi, che cosa stai facendo? Questa è la casa in cui stai vivendo oggi e non sembra affatto male, sembri piuttosto felice, questa invece è un’altra casa ed è l’aspetto che avrai se non cambi abitudini». È una tecnica potente e funziona davvero.

Se possiamo renderci conto del fatto che le nostre azioni attuali hanno un effetto diretto sul nostro futuro, troviamo la motivazione per fare le scelte giuste. È assai difficile arrivare a questa conclusione senza un qualche feedback sulle possibili conseguenze. Possiamo usare la realtà virtuale e la tecnologia della realtà aumentata per produrre un riscontro dinamico e convincente.

Tratto da “Vivere per sempre”, per gentile concessione de Il Saggiatore 2021