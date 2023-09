Il Macrolibrarsi Fest 2023, per la decima edizione, si sposta alla fiera di Cesena

Un cambio di location importante rispetto alla sede aziendale di via Emilia Ponente, che fino allo scorso anno aveva ospitato l’evento. «Il Macrolibrarsi Fest – commenta Francesco Rosso, titolare dell’azienda e organizzatore dell’evento – è diventato un evento di portata nazionale e la sempre crescente affluenza di pubblico che ci ha accompagnato in questi anni ce lo ha dimostrato. La nostra sede e una sola giornata non bastavano più ad accogliere le persone che ogni anno decidono di partecipare da tutta Italia e che da tempo ci chiedevano un evento dal respiro più ampio in cui ci fosse più tempo per visitare gli stand, assistere alle conferenze, agli spettacoli e respirare l’anima della festa».

10 conferenze, 10 show cooking di cucina naturale, 8 workshop di mezza giornata, oltre 200 stand, area bimbi, musica dal vivo e artisti di strada sono solo alcune delle tante attività in programma durante il prossimo Macrolibrarsi Fest per festeggiare i dieci anni del festival ma soprattutto per tutti coloro che vogliono informarsi e approfondire i temi del benessere di corpo, mente e spirito.

Tra i relatori presenti ci sarà il dottor Franco Berrino che terrà una conferenza gratuita e un seminario di approfondimento in cui svelerà i segreti delle popolazioni più longeve al mondo per vivere a lungo e in salute. Ci parleranno di salute anche il dottor Grabriele Prinzi e la dietista Livia Emma.

Si parlerà anche di consapevolezza con Selene Calloni Williams, filosofa e autrice di bestseller; di crescita personale con Alice Bush, autrice del podcast italiano più seguito sul tema; di emozioni e sentimenti con Stefano Manera, medico attendo alla dimensione olistica della persona e della cura.

Da non perdere gli spettacoli teatrali: quello in apertura con Roberto Mercadini e il monologo di Arianna Porcelli Safonov il sabato sera alle 21, entrambi a ingresso gratuito.

«L’obiettivo di questo nuovo Macrolibrarsi Fest – conclude Francesco Rosso – è quello di diventare entro i prossimi anni il Festival di riferimento italiano per il settore body, mind, spirit, andando a colmare il vuoto lasciato da alcune storiche fiere che negli anni si sono trasformate in eventi business. Il nostro scopo è quello di ritrovare, ogni anno, tutte le persone che sono già vicine a questo mondo e di invitare quelle che ancora non lo conoscono ad avvicinarsi ad esso. Perché il cambiamento degli stili di vita, l’attenzione al cibo con cui alimentiamo il nostro corpo e la nostra mente, sono l’unica strada per il benessere individuale e quindi globale».

Consulta il programma dettagliato e iscriviti su www.macrolibrarsifest.it.