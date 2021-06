Il futuro mette radici: la cannabis nella comunicazione, per rigenerare i territori e come medicina

Si chiamerà “Il futuro mette radici: Itinerari sullo sviluppo sostenibile della cannabis tra ambiente e innovazione” la nuova rassegna di tre incontri online dedicati alla canapa e al suo impatto positivo sull’ambiente, organizzata per il mese di giugno da BAUMHAUS, cooperativa sociale attiva a Bologna e specializzata nella progettazione e produzione di progetti innovativi in

ambito formativo e culturale, ed ENECTA, azienda del settore attiva dal 2013 che estrae e commercializza il principio attivo CBD (Cannabidiolo), all’interno del loro progetto di orientamento professionale REEZO ACADEMY.

Tre martedì di giugno – l’8, il 15 e il 22 – scelti per aprire al pubblico le porte di Reezo Academy, il primo percorso di formazione totalmente gratuito dedicato alla filiera della canapa e i suoi derivati, che ha preso avvio a marzo scorso.

Gli appuntamenti (di seguito il programma), che avranno come protagonisti professionisti di diversi ambiti che operano nel settore della canapa, sono pensati per chi vuole approfondire in questa prospettiva il tema dello sviluppo sostenibile attraverso il racconto dell’impatto positivo che questa pianta può generare nella società, superando tabù e stereotipi che impediscono un confronto critico, scientifico e collettivo sul suo potenziale.

Ogni incontro si potrà seguire in diretta sul profilo Facebook di Enecta.

PROGRAMMA E OSPITI



PRIMO INCONTRO: Martedì 8 giugno 2021 | 16:00 – 18:00

#1 IMMAGINARI DELLA CANNABIS E CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

La comunicazione e il racconto delle opportunità e dei benefici della cannabis dipende anche dalla creazione di immaginari in grado di coinvolgere pubblici sempre più ampi ed eterogenei. Quali sono punti di forza e i limiti delle campagne di comunicazione legate alla canapa? Come si stanno muovendo le principali campagne di mobilitazione in Italia, come Meglio Legale e Cannabis for Future?

Dialogo tra MATTEO GRACIS (Giornalista, Direttore e Fondatore di Dolce Vita Magazine e L’Indipendente), ANDREA SCAGNET (Referente nazionale di Cannabis For Future), ANTONELLA SOLDO (Coordinatrice di Meglio Legale) e MARCO CAPPIELLO (CMO e Cofondatore Enecta).

MODERA MARIO CATANIA. (Giornalista specializzato in cannabis, ne scrive e realizza video per Fanpage.it nella sua rubrica “Dottor cannabis”, è redattore per Dolce Vita e direttore dei magazine settoriali Canapaindustriale.it e Cannabisterapeutica.info.)

SECONDO INCONTRO: Martedì 15 giugno 2021 | 17:00 – 19:00

#2 CANNABIS COME OPPORTUNITÀ DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE

Le caratteristiche botaniche e la versatilità della canapa sono in grado di generare diversi benefici per l’ecosistema, tra cui la riattivazione dei terreni o la riconversione da produzioni meno sostenibili. In questo incontro conosceremo alcune tra le esperienze italiane che stanno valorizzando il potenziale fitodepurativo della canapa, ovvero la capacità di liberare terreni e aria dalle sostanze inquinanti.

Dialogo tra VITO GALLO (Professore di Chimica del Politecnico di Bari e responsabile scientifico di Apulia Kundi), FRANCESCO PEDICINI (Presidente Coop. Campanapa), MARCELLO COLAO (Ingegnere ambientale, progettista ABAP) e CHRISTIAN MORABITO (Responsabile CSR e rapporti istituzionali Enecta).

MODERA MARIO CATANIA.

TERZO INCONTRO: Martedì 22 giugno 2021 | 16:00 – 18:00

3# LE OPPORTUNITÀ TERAPEUTICHE DELLA CANNABIS

La ricerca medica e scientifica sta ampliando le conoscenze sui differenti benefici che i cannabinoidi possono apportare alla salute, di persone e animali. Un incontro di divulgazione scientifica per conoscere ricerche avanzate ed esperienze operative – tra questioni aperte, pregiudizi e limiti – sulle opportunità terapeutiche della cannabis.

Dialogo tra DOTT.SSA ANTONELLA RIVA (IRCCS Istituto Giannina Gaslini), DOTT. GIUSEPPE BATTAFARANO (Biotecnologo medico, informatore medico di Cannabiscienza), DOTT.SSA ELENA BATTAGLIA (Veterinaria esperta in trattamenti con la cannabis), Santa Sarta (Presidente del comitato pazienti cannabis medica) e JACOPO PAOLINI (CSO Enecta).

MODERA MARCO MARTINELLI (biotecnologo e ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna).