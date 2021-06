Il “family business” dei Marley con la cannabis

Correva l’anno 2014 quando la famiglia Marley lanciò il primo brand globale per prodotti a base di cannabis, annunciato direttamente dalla BBC. La famiglia di Bob Marley aveva infatti dato vita alla Marley Natural, con l’obiettivo di «realizzare le idee di Bob e le sue intuizioni sul potenziale positivo della cannabis su mente, corpo e spirito». L’idea originaria era quella di offrire solo cannabis prodotta in modo naturale, senza fertilizzanti chimici, ma anche tutta una serie di prodotti a base di canapa, come «infusi e tisane prodotti con vegetali giamaicani come aloe e cocco, creme solari e altri accessori». Inoltre, secondo il comunicato non sarebbero mancate, «produzioni in serie limitata ispirate ai prodotti a base di canapa che Bob Marley preferiva e che spesso si preparava in casa».

Cedella Marley, una delle figlie di Bob, durante la presentazione del marchio ha affermato che suo padre «sognava che il mondo capisse finalmente le proprietà curative dell’erba. Vedeva la cannabis come una sostanza spirituale che poteva risvegliare il benessere e le capacità di riflessione degli esseri umani, ricollegandoli alla natura e liberandone la creatività. La Marley Natural è un modo autentico per onorare la sua eredità». Dopo qualche polemica, rilanciata anche da Bunny Wailer, l’unico dei Wailers allora ancora in vita e scomparso purtroppo poco tempo fa, il 2 marzo del 2021, che denunciava l’uso speculativo del nome di Bob, i prodotti hanno fatto la loro comparsa sul mercato nel 2016.

Sempre nel 2016 è stata la volta di Julian Marley, uno dei figli di Bob, che ha lanciato il brand JuJu Royal Premium Marijuana, creato insieme alla Drop Leaf, compagnia all’avanguardia nella produzione di cannabis.

E nello stesso anno anche Damian si è lanciato nel cannabusiness, aprendo un dispensario per la vendita di cannabis legale, chiamato Stony Hill, a Denver.

Nel 2019 è stata nuovamente la volta di Cedella Marley che ha presentato il suo libro di cucina con ricette a base di cannabis. Il volume, chiamato “Marijuana in cucina”, è stato pubblicato anche in Italia.