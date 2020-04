Il colore della cannabis. Perché ci sono strain viola?

Il verde è il colore predominante nelle piante di cannabis. Ma perché troviamo alcuni strain di cannabis di colore viola? Tre fattori influenzano il cambiamento di tonalità, dando origine a piante con fiori viola profondi, ad esempio. Questi fattori sono la genetica, la temperatura e i nutrienti.

Genetica della cannabis: strain viola

Il colore della cannabis è in gran parte soggetto alla genetica della pianta. Cioè, ci sono varietà geneticamente predisposte ad alti livelli di antocianina. Gli antociani (dal greco anthos: fiore + kyáneos: blu) sono molecole di pigmento solubili in acqua che si trovano nei vacuoli delle cellule delle piante e che danno colore rosso, viola o blu alle foglie, fiori e frutti. Potremmo dire che i colori della cannabis sono prodotti dagli antociani e dalla miscela di altri pigmenti, come i flavonoidi. Gli antociani sono presenti in tutte le piante. Ma perché la cannabis produce antociani e flavonoidi? La risposta è per la protezione. Cioè, questi pigmenti agiscono come una protezione solare per proteggere le cellule dalla luce ultravioletta e per scoraggiare i predatori attratti dalle piante verdi.

La temperatura e il pH della cannabis

Un altro fattore che influenza il colore della cannabis è la temperatura e la maturazione della pianta (fioritura). Come si sa, la clorofilla è il pigmento verde dominante nelle piante e spesso blocca la comparsa degli antociani e quindi impedisce l’esplosione di colore. Allora come si passa dal verde al viola? Con il calo della temperatura e i giorni freddi (sotto 10°C) la pianta di cannabis inizia a convertire la clorofilla in zuccheri. Gli zuccheri vengono assorbiti dalla pianta come energia per produrre fiori, cannabinoidi e semi. Questo processo permette all’antocianina di mostrare l’esplosione di colore. Il colore che gli antociani provocano nelle piante è strettamente correlato ai livelli di pH.

Quando i livelli sono superiori a 7 (alcalini) la pianta mostra colori blu; se è tra 5 e 7 (condizioni neutre) le piante offrono colori viola; se il livello di acidità scende sotto di 5 le piante appaiono rossastre. Al contrario, le piante con un basso livello di antocianina possono produrre una gamma diversa di colori nelle ultime settimane di fioritura, a causa di un’altra famiglia di molecole chiamate carotenoidi. Questi sono responsabili dei toni dorati e gialli dei fiori.

Come i nutrienti influenzano il colore della cannabis

Le carenze di nutrienti possono anche influenzare la nostra pianta a diventare viola. Così, una carenza di azoto o fosforo provoca un aumento di antociani e gli steli delle foglie diventano viola. Se durante la fase di crescita il colore della cannabis diventa più vivace, questo non è dovuto agli antociani. Probabilmente abbiamo una mancanza o un eccesso di nutrienti.

a cura di Buddha Seeds