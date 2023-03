Il 9 marzo a Barcellona torna l’International Cannabis Business Conference

Mancano pochi giorni al ritorno della International Cannabis Business Conference (ICBC) di Barcellona, evento di cui Dolce Vita Magazine è mediapartner sin dalla prima edizione. La conferenza – l’appuntamento è per giovedì 9 marzo – si svolgerà anche quest’anno in collaborazione con Spannabis, la fiera della cannabis per eccellenza. Com’è ormai consuetudine, il congresso si svolgerà nello splendido Auditorium di Cornellà, che ospiterà figure di primo piano del cannabusiness internazionale ma anche della politica, delle istituzioni, della ricerca e dell’informazione, oltre che attivisti, produttori, giuristi e investitori.

Insomma, l’interesse per un nuovo appuntamento di ICBC è più alto che mai e i partecipanti accorreranno numerosi anche quest’anno. Infatti la manifestazione si è ormai affermata come l’evento di networking dedicato al B2B più importante d’Europa.

Il ricco programma prevede diversi incontri, in ognuno dei quali specialisti del settore affronteranno i vari aspetti del mondo della cannabis. Per esempio, in una delle conferenze della mattina, si approfondirà la questione delle diverse giurisprudenze europee in materia di cannabis. In un altro incontro successivo si parlerà dei progressi nei metodi di produzione della cannabis, e nel pomeriggio la discussione si focalizzerà sull’importanza dei media e del marketing per le aziende del settore.

Un programma molto ampio dunque, che vedrà diverse voci del settore alternarsi sul palco dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato e, tra una conferenza e l’altra, l’ampia lounge dell’Auditorium consentirà ai partecipanti di conoscersi per scambiarsi idee e opinioni.

E per concludere in bellezza, non si può mancare alla festa che si terrà la stessa sera nell’iconico Hotel Arts di Barcellona, dove i partecipanti potranno godersi una serata di musica e divertimento in una cornice unica con vista sul mare.

ICBC è un appuntamento imperdibile per chi voglia esplorare il promettente mondo della cannabis. Noi di Dolce Vita Magazine offriamo questa possibilità a un prezzo ridotto per i nostri lettori.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.internationalcbc.com.