I migliori fertilizzanti per la Cannabis in commercio

Quando si decide di coltivare la cannabis, come qualsiasi altra pianta, è importante sapere che necessita di alcune sostanze nutritive basilari per sopravvivere, in particolare: azoto (N), fosforo (P) e potassio (K). Questi elementi sono importanti in egual misura e favoriscono lo sviluppo e la fioritura delle piante facendole crescere sane, vigorose e prive di malattie.

Il composto di tutti questi elementi di cui la pianta ha bisogno è proprio il fertilizzante, utilizzato da secoli per fornire tutti i minerali e i composti organici necessari per una crescita sana e forte.

Insomma i fertilizzanti sono per le piante quello che gli alimenti sono per l’uomo e gli animali: sostanze che per il loro contenuto di elementi nutritivi, oppure per le peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuiscono al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate. In genere si dividono in chimici (di sintesi) e organici (biologici) e variano in base al periodo della pianta (vegetativa, fioritura etc) e alle sostanze necessarie.

Non è sempre facile capire qual è il miglior prodotto o il più valido per le nostre piante per cui abbiamo selezionato alcune aziende e i loro prodotti migliori, che garantiscono un’alta qualità e affidabilità. Di seguito, in ordine casuale.

Dutch Formula di Advanced Hydroponic of Holland

Produttore collaudato nel tempo di fertilizzanti minerali affidabili e additivi organici per la coltivazione di cannabis. I prodotti di Advanced Hydroponic of Holland sono preferiti dai coltivatori di tutto il mondo da oltre 25 anni grazie alle loro alte concentrazioni e al loro facile dosaggio. Il loro successo si basa anche sull’uso universale: è possibile utilizzare i nutrienti Advanced Hydroponic of Holland durante la crescita nel suolo e nei sistemi di coltivazione idroponica o aeroponica. Non è un caso che i nutrienti prodotti da Advanced Hydroponic of Holland siano la scelta dei veri professionisti.

Advanced Dutch Formula 1, 2, 3 step, molto facile da usare per tutti!

Sito web ufficiale: www.advancedhydro.com

Biomassa 100% di Biomagno

Biomagno nasce nel 2003 con il progetto di realizzare una linea di prodotti biologici per la fertilizzazione delle piante a fermentazione dinamizzata naturale. I prodotti Biomagno vengono fatti in Italia, in quantità limitate, con l’intento di creare un effetto nutrizionale completo, naturale e di derivazione non industriale. In particolare Biomagno propone soluzioni uniche a livello di biostimolanti per la fioritura come il Florastimo® e il Biomassa® che combinati insieme garantiscono produzioni elevate.

Il ciclo produttivo che porta alla produzione di questi stimolanti 100% bio non sarebbe riproducibile in scala industriale, per questo motivo molte aziende specializzate nella produzione di fertilizzanti non riescono a garantire lo stesso standard qualitativo.

BIOMASSA 100% di Biomagno è un concime organico azotato fluido a base di calcio e magnesio, che consente l’assorbimento simultaneo di calcio e magnesio nel rapporto ottimale per i vegetali. Il prodotto è idoneo sia a prevenire che a curare le fitopatie che possono scaturire dalla carenza dei due mesoelementi. L’elevata qualità delle materie prime utilizzate e la presenza di sostanza organica a base di estratti vegetali, contenente aminoacidi, proteine nobili e polisaccaridi, garantisce una immediata ed elevata assimilabilità del prodotto da parte delle piante e ne potenzia l’attività, stimolando la riproduzione cellulare. Il prodotto per le materie prime utilizzate e per la sua peculiare formulazione contiene proteine, vitamine, polisaccaridi, acidi policarbossilici, betaina, sali minerali, aminoacidi (lisina, metionina, triptofano, acido aspartico, acido glutammico, prolina, glicina e arginina), oligosaccaridi, enzimi (cellulasi, proteasi, amilasi, lipasi), batteri della rizosfera (Pseudomonas spp., Bacillus spp., Attinomiceti), funghi saprofiti (Trichoderma spp.).

Effetti:

Aumenta la dimensioni di fiori e frutti

Incrementa notevolmente la produzione di sostanza secca

Rinforza il sistema immunitario e la resistenza ai patogeni

Aumenta la produzione di oli essenziali nelle piante officinali

Applicazione: per via radicale; per via fogliare.

Dosaggi: 0,5ml – 1ml\litro d’acqua ogni due settimane dalla seconda settimana di fioritura unito ai fertilizzanti di base come da schema di coltivazione.

Sito web ufficiale: www.biomagno.com

CANNABOOST Accelerator di CANNA



Azienda olandese leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di nutrienti, additivi e substrati specificatamente studiati per piante a crescita rapida. Da più di 25 anni CANNA fornisce ai growers di tutto il mondo solo il meglio per ottenere il massimo dalle loro colture. Tutto questo è reso possibile grazie ai nostri laboratori di ricerca e sviluppo che, grazie ad una approfondita fase di ricerca e sviluppo unita all´utilizzo di materie prime solo di altissima qualità, è in grado di fornire i migliori prodotti presenti sul mercato. Quality proves itself!

CANNABOOST è un potente stimolatore della fioritura che aumenta la resa e la qualità dei vostri raccolti, creato specificatamente per piante a crescita rapida. CANNABOOST agisce stimolando il metabolismo della pianta sin dalla fase iniziale della sua fruttificazione. Questo favorisce una fioritura decisamente più abbondante del normale con aromi e sapori più intensi. Il risultato è una fruttificazione robusta e vitale.

Sito web ufficiale: www.canna-it.com



Herba Pro di Linea Herba

Figlia della Fertek srl, azienda ultra-trentennale di fertilizzanti naturali a base di acidi umici da vermicompost, LINEA HERBA è il risultato di una reinterpretazione aziendale dei canali commerciali riguardanti l’agricoltura. La Fertek è un azienda italiana a conduzione familiare che produce fertilizzanti naturali liquidi per l’agricoltura convenzionale e biologica.

Dal 2014 entrano in campo le nuove leve, quelle che diventeranno di lì a breve, con l’aggiunta di alcuni elementi esterni specializzati, il team Linea Herba. Il gruppo ha portato con se la curiosità e la predisposizione verso un nuovo mercato in espansione, quello della canapa, mantenendo inalterata la politica aziendale del rapporto con il cliente “face to face”. La passione e l’entusiasmo che caratterizza Linea Herba, nasce dall’interesse per un’agricoltura sempre più sana e rispettosa nei confronti dell’ambiente e dei consumatori.

Dopo diversi anni di test, di fallimenti e successi, di cadute e di ritorni in sella, è nata una linea specialistica di undici prodotti naturali a base di humus di lombrico, ognuno adatto ad una particolare esigenza della pianta di canapa. La passione e la determinazione del nostro team ha portato alla luce un prodotto unico, che unisce tradizione e innovazione, efficienza e rispetto dell’ambiente.

Herba Pro è un ammendante puro in sospensione, ricavato da vermicompost di lombrico, trattato esclusivamente con processi fisici (estrazione a freddo), per mantenere intatte le proprietà ammendanti. Una tecnologia molto avanzata, messa a punto dalla nostra società, in modo che, quasi tutta la carica microbiologica, propria dell’humus di lombrico, microflora naturalmente presente nei terreni agrari fertili, rimanga inalterata nella soluzione. Inoltre, essendo questa microflora rustica, l’utilizzo del prodotto è semplice, non abbisognando di tutte quelle accortezze necessarie con prodotti similari che utilizzano ceppi batterici selezionati in laboratorio.

Herba Pro stimola fortemente l’emissione di radici, facilitando quindi anche il trapianto di talee da stelo, dopo che hanno già formato le radici. In più Herba Pro favorisce l’assimilazione dei macro e microelementi, migliora il metabolismo e la respirazione delle piante e stimola una corretta e omogenea emissione di fiori. Migliora la struttura chimico-fisica del terreno, esaltandone la fertilità microbica ed enzimatica. Un uso costante di Herba Pro, aiuta le piante a superare stress biotici ed abiotici.

Sito web ufficiale: www.linea-herba.it

Grotek Organics Synergy di Grotek

Desideri una radice esplosiva e una fioritura super rigogliosa? Allora non puoi fare a meno di Grotek Organics Synergy, un fertilizzante in polvere idrosolubile messo a punto e realizzato da Grotek. Questo prodotto è destinato ai veri appassionati e ai coltivatori professionisti, perché aiuta le piante a raggiungere il loro massimo: dallo sviluppo delle radici fino alla raccolta, passando naturalmente per la fase di crescita. Alla base di questo rivoluzionario fertilizzante ci sono i funghi micorrizici arbuscolari, che stimolano la produttività della pianta garantendo risultati stupefacenti!

Grotek è sicuramente uno dei migliori marchi internazionali di fertilizzanti e concimi, studiati e creati per la coltivazione idroponica e – più in generale – per l’orticoltura. I prodotti Grotek, infatti, riescono a valorizzare qualsiasi tipo di pianta, specie quelle coltivate indoor, facendo sì che ogni esemplare dia il suo meglio al momento della fioritura. Non a caso, da oltre venti anni i concimi e i fertilizzanti di questo marchio sono un vero e proprio punto di riferimento per i coltivatori appassionati e professionisti di tutto il mondo.

Sito web ufficiale: www.idroponica.it

Green Sensation di Plagron



Plagron è un produttore affidabile e fornitore mondiale di prodotti biologici di alto livello qualitativo. Un’azienda leader nel mercato con una offerta di substrati, fertilizzanti base e additivi su larga scala. Oltre 25 di esperienza hanno contribuito a fare espandere la Plagron da un piccolo allevamento di lombrichi fino ad un’azienda internazionale nelle prime posizioni del mercato. Nel proprio centro di Ricerca e Sviluppo di Ospel, nei Paesi Bassi, la Plagron sviluppa e produce su larga scala diversi tipi di prodotti.

Green Sensation combina 4 effetti positivi in 1 flacone: fertilizzante PK, enzimi, potenziatore e un booster. È un potente fertilizzante che può essere utilizzato in qualsiasi stile di coltivazione, garantendo il miglior gusto e le massime rese.

TriPart® di Terra Aquatica

Nuovo nome, stessi prodotti. Nel 2020 Flora-Series®, il bestseller del marchio dalla sua creazione nel 1995, ora si chiamerà T.A. TriPart® (Grow/Micro/Bloom), un nome più chiaro per questo fertilizzante di qualità professionale e tripartito.

Inutile dire che le formule e le fonti dei prodotti rimarranno le stesse.

Per facilitare questa transizione, le nuove etichette, che sono molto simili visivamente alle versioni precedenti, presenteranno anche il vecchio nome del prodotto e la firma ufficiale GHE®.

I nomi degli altri prodotti saranno annunciati nelle prossime settimane. Per saperne di più sui motivi alla base della transizione GHE®/T.A.® e per rimanere aggiornato sulle ultime novità visitate il sito e/o gli account Facebook e Instagram.

Sito web ufficiale: www.TerraAquatica.com

MicroVita di Top Crop

Top Crop ha come obiettivo la massima professionalità ed efficienza dei propri prodotti. I nostri fertilizzanti sono fino a 4 volte più concentrati e molti di loro sono certificati per l’agricoltura biologica. L’eccellente qualità e il suo prezzo sono stati riconosciuti da tanti coltivatori.

MicroVita è un complemento vegetale basato sul potenziamento della vita microbica; diversi ceppi di funghi e batteri benefici combinati per la protezione delle radici e il massimo sviluppo, nonché per un migliore assorbimento dei nutrienti e la decomposizione della materia morta.

A causa della varietà e della concentrazione di microrganismi, è più che probabile che MicroVita di TopCrop sia il prodotto più ricco di microrganismi sul mercato.

Sito web ufficiale: www.topcropfert.com