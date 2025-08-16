Cinema e documentari

“Hunting Mr Nice: The Cannabis Kingpin”

Nick Leader e Gwenllian Hughes

“Hunting Mr Nice: The Cannabis Kingpin”È una docuserie prodotta dalla BBC in due episodi nel 2024 che svela l’affascinante e pericolosa vita di Howard Marks, per tutti, “Mr Nice”: da studente di fisica nucleare a Oxford a trafficante internazionale di cannabis, capace di orchestrare spedizioni fino a 30 tonnellate verso USA e Canada. Grazie a interviste esclusive con membri del suo entourage, agenti DEA – tra cui Craig Lovato – e ricostruzioni avvincenti, emerge un ritratto complesso. Il primo episodio, “High Times”, segue l’organizzazione del traffico di 10 tonnellate, mentre il secondo, “Busted”, racconta il tentativo fallito di far arrivare 30 tonnellate dal Sudest asiatico, fino all’arresto nel 1987.

Pur esaltando il suo acume e l’ironia tipica del personaggio, il documentario – creato da Nick Leader e Gwenllian Hughes – offre uno sguardo critico, interrogandosi sull’efficacia del mito “Mr Nice” alla luce della legalizzazione e rivalutazione globale della cannabis.

