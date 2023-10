Humboldt Seed Organization: i coltivatori di cannabis della California

Humboldt Seed Organization è stata fondata ad Arcata, in California, all’inizio del 2006 e intorno al 2007 ha rapidamente stabilito basi in Europa dove vende semi legalmente delle migliori varietà della famosa contea di Humboldt. Famosa per la sua incredibile produzione di cannabis, grazie alle condizioni climatiche e geologiche di questo luogo ideali per il corretto sviluppo di semi di grande qualità.

Un’ampia esperienza acquisita in oltre 15 anni che garantisce una delle collezioni più complete disponibili sul mercato cannabico.



Fare impresa con la cannabis – soprattutto in Italia – è estremamente difficile, che tipo di problemi avete dovuto affrontare?

In generale lavoriamo solo in paesi e/o aree in cui la vendita dei semi è autorizzata e legale. Inoltre disponiamo di licenze farmaceutiche GACP/GMP in Spagna e in Thailandia, dove produciamo e vendiamo prodotti con la certificazione GMP. In Austria la coltivazione di cannabis non è legalmente consentita i semi che vendiamo dovranno essere conservati come souvenir da collezione, ma abbiamo anche un gruppo gemello che vende semi e cloni dalla nostra biblioteca globale chiamato www.eliteclones.com.

Avete mai avuto problemi legali o di censura sui social o simili?

Sulla maggior parte delle piattaforme social media abbiamo lo shadowban, ma i nostri fan trovano sempre un modo per seguirci e supportarci! Il nostro team di vendita, i social media e l’ufficio sono sempre pronti ad aiutarci.

C’è un aneddoto particolare o curioso di questi anni di attività?

Abbiamo avuto sicuramente i nostri alti e bassi… l’ultimo nel 2020. Siamo grati di esserci trasferiti in Austria dalla Spagna e di aver ricostruito il marchio.

Come vi immaginate il futuro di questo settore nei prossimi 10 anni?

Immaginiamo che il mondo della cannabis sia in continua espansione in vari contesti legali, a seconda delle leggi, delle tradizioni e della cultura di ciascun paese. Il team HSO è pronto per l'”onda verde” sia in Europa che in Asia nei prossimi 10 anni.

La Germania si appresta a legalizzare la cannabis, quale sarà secondo voi il prossimo paese a legalizzare?

La Germania è vicina al lancio! Siamo entusiasti e in grado di aiutare i club, i negozi e gli utenti finali con le loro esigenze genetiche e di sementi. Dopo la Germania speriamo che gli Stati Uniti legalizzino la cannabis a livello federale, ma è da vedere. In realtà pensiamo che l’Italia o il Regno Unito potrebbero essere i prossimi membri europei a legalizzare la cannabis. Vedremo…

In che modo cambierebbe il vostro lavoro se la cannabis fosse legale?

Se la cannabis fosse legale creeremmo più semi, coltiveremmo più piante e raccoglieremo più fiori!!! Il nostro motto è sempre lo stesso, LA QUALITÀ PRIMA! Legale, medica o ricreativa.