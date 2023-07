L’hotel in canapa più alto al mondo

Un hotel di dodici piani realizzato con i mattoni in canapa e calce sarà inaugurato a breve in Sudafrica per diventare l’edificio più alto al mondo costruito con questa tecnologia.

L’HEMP HOTEL: LA SOSTENIBILITÀ PER L’EDILIZIA

In totale avrà 54 camere a disposizione per gli ospiti con una vista mozzafiato sulla Table Mountain di Città del Capo e un impatto ambientale minimo, proprio grazie alle doti della canapa in edilizia.

“La pianta assorbe il carbonio, viene messa in un blocco e poi immagazzinato in un edificio per 50 anni o più”, spiega Boshoff Muller, direttore di Afrimat Hemp, una sussidiaria del gruppo edilizio sudafricano Afrimat, che ha prodotto i mattoni per l’albergo.

Inizialmente la canapa industriale utilizzata per l’Hemp Hotel è stata importata dalla Gran Bretagna, fino a quando il governo ha iniziato a rilasciare i permessi di coltivazione.

Il presidente Cyril Ramaphosa ha reso lo sviluppo del settore della canapa e della cannabis del paese una priorità economica, affermando che potrebbe creare più di 130mila posti di lavoro.

CANAPA E CREDITI DI CARBONIO

I crediti di carbonio – permessi normalmente legati alla piantumazione di alberi per salvaguardare le foreste pluviali tropicali che le aziende acquistano per compensare le loro emissioni – potrebbero aiutare a rendere i blocchi di cemento di canapa più appetibili dal punto di vista finanziario, visto che secondo Wihan Bekker, consulente di Afrimat Hemp, attualmente un edificio in canapa può costare il 20% in più di uno realizzato con tecnologie tradizionali.

“Possiamo finanziare foreste o possiamo finanziare qualcuno per vivere in una casa di canapa. È lo stesso principio”, afferma Bekker.