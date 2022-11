Hop Latent Viroid, una minaccia per i grower

Hop Latent Viroid o HpLVd (viroide latente del luppolo) tristemente noto tra i grower di cannabis di tutto il mondo, è un patogeno infettivo purtroppo largamente diffuso anche in Italia e Spagna. Come il nome stesso ci suggerisce è un viroide, ovvero un agente infettivo simile a un virus, ma con una struttura molecolare (RNA) più semplice, che attacca le piante. Identificato nel 1988 nelle coltivazioni di luppolo e isolato nella cannabis in California solo nel 2017, è uno dei patogeni più infidi con cui i grower devono combattere. Il problema principale è la difficoltà nel riconoscere i sintomi, spesso simili ad altre patologie, dell’HpVLd il quale può rimanere latente per molto tempo prima di manifestarsi. Una pianta infetta può apparire asintomatica e sviluppare la malattia, chiamata malattia del “dudding”, anche dopo anni o può semplicemente contagiare come “portatore sano” senza mai manifestare alcun sintomo.

Alcune condizioni sfavorevoli possono agevolare il sorgere della malattia come fattori di stress per le piante o epidemie di parassiti e in generale i cloni provenienti da piante infette, appaiono più sensibili e tendono a mostrare la presenza del viroide più facilmente rispetto alla madre.

La malattia può svilupparsi con diversa intensità e osservando con attenzione possiamo riconoscere i seguenti sintomi:

in vegetativa noteremo un rallentamento nella crescita e nel vigore delle piante, anche i cloni avranno difficoltà nel radicare o colonizzare il vaso. Foglie piccole e irregolari, internodi distanti e rami sottili tendenti a una crescita orizzontale;

in fioritura le cime risulteranno più piccole e meno formate del solito, vi sarà una minore produzione di tricomi e di conseguenza anche i terpeni e i livelli di cannabinoidi cambieranno. Nei casi più gravi i rami non avranno la forza per sorreggere le cime e tenderanno a spezzarsi facilmente.

Ovviamente la certezza della presenza del viroide si avrà solo in seguito a test mirati in laboratorio.

Come per ogni infezione viroide il contagio avviene mediante contaminazione per mezzo meccanico, per esempio utilizzando le stesse forbici per potare, attraverso il polline o i semi, ma anche attraverso parassiti e insetti.

Non esiste una soluzione efficace per eliminare questo viroide, esistono metodi per rallentarne lo sviluppo, ma per sbarazzarsene definitivamente – se vogliamo a tutti costi salvare una genetica – l’unica possibilità è quella di rivolgersi a un laboratorio di micropropagazione che effettuerà la coltura del tessuto, a un costo non indifferente. La prevenzione, mantenendo gli ambienti di lavoro puliti, sterilizzando gli strumenti e evitando cloni di dubbia provenienza rimane indispensabile. Può risultare utile pulire gli ambienti con una soluzione di 10ml di candeggina per ogni litro d’acqua.

Il viroide del luppolo si propaga molto velocemente. La totale assenza di regolamenti nel mondo cannabico, volti anche a limitare e/o prevenire epidemie gravi come questa, lo scambio incontrollato di talee tra coltivatori e la difficoltà nell’identificare il viroide stesso, hanno portato ad una percentuale di coltivazioni infette veramente allarmante. Secondo alcune fonti, più del 50% dei produttori di cannabis in Canada e negli Stati Uniti ha o ha avuto a che fare con l’HpLVd, e non mi sento di escludere la stessa percentuale anche in Europa. Abbiamo visto come il non rispettare le norme di prevenzione atte ad evitare infezioni o infestazioni causa danni enormi alla natura, vedi la recente morte di migliaia di palme in Italia causata dall’importazione del punteruolo rosso.

Diventa dunque a mio avviso un obbligo morale oltre che legale, nel rispetto della natura, della cannabis e di quanti lavorano per produrla, il fermare qualunque tipo di propagazione del viroide del luppolo.

Nella certezza o anche solo nel dubbio di avere piante infette fermatevi, per il bene di tutti!

A cura di Hilde Cinnamon

Grower residente a Barcellona. Ha un cultivo, un’associazione cannabica e una selezione di genetiche più che rispettabile. Instagram: @hilde.cinnamon