80 anni fa il primo trip di LSD della storia

Il 19 aprile sarà l’80esimo anniversario dal fatidico giorno che passò alla storia come Bicycle Day. Nel 1943 infatti un chimico svizzero di nome Albert Hofmann stava conducendo delle ricerche sull’ergot e i derivati dell’acido lisergico nei laboratori della Sandoz a Basilea. Sebbene la molecola di LSD (dietilamide dell’acido lisergico, più tardi definita dallo stesso come “bambino difficile”) venne sintetizzata 5 anni prima nel 1938, fu quel giorno che Hofmann decise di assumerne una piccola quantità ritenuta all’epoca come dose soglia (250 microgrammi; oggi si stima invece intorno ai 20 microgrammi) per sperimentarne su di sé gli effetti. Non era passata un’ora che cominciò a percepire intense alterazioni della percezione. Accompagnato dal suo assistente di laboratorio, percorse in bicicletta il tragitto verso casa, alternandosi tra stati d’ansia e il timore di esser diventato pazzo, straconvinto di aver pedalato sul posto. Una volta giunto a casa e rassicurato circa le sue condizioni fisiche da parte di un amico medico, iniziò a rilassarsi e poté godersi «giochi di colori e forme mai visti prima, osservati ad occhi chiusi: caleidoscopi, immagini fantastiche si alternavano, aprendosi e chiudendosi in cerchi e spirali, esplodendo in fontane colorate, fondendosi e riarrangiandosi in un flusso costante e continuo.»

Fu quello il primo viaggio di un essere umano in LSD della storia, una sostanza psicoattiva straordinariamente potente capace di indurre modificazioni dello stato di coscienza a dosi incredibilmente basse. Hofmann prevedeva l’applicazione clinica di questa molecola come potente farmaco psichiatrico, inaugurando la prima onda della psichedelia e un primo ventennio di ricerche dagli esiti stupefacenti.

50 anni dopo, nel novembre del 1993, Albert Hofmann giunge in visita alla Biblioteca Sormani di Milano, sollecitato da Marcello Baraghini, anima incendiaria dietro a Stampa Alternativa, e Marco Zapparoli, ora direttore della casa editrice Marcos y Marcos. Si presentò così al pubblico milanese quest’ometto canuto e sorridente, da 87enne sereno e pimpante propose una conferenza, nel silenzio intento e assorto che era calato tra i presenti in sala, in merito alla sua serendipica scoperta, che il poeta e medico Walter Vogt aveva una volta definito «la sola e unica invenzione gioiosa del Ventesimo secolo». Con fare calmo e gentile, Hofmann volle in quell’incontro ribadire l’importanza di stare in guardia circa l’uso e l’abuso di LSD, molecola capace di sconvolgere la vita.

Nel 2006 e all’età di 101 anni, lo stesso Hofmann scriverà di suo pugno una lettera indirizzata a Steve Jobs richiedendo un finanziamento per uno nuovo studio sull’LSD in relazione alla psicoterapia. Steve Jobs aveva indicato l’LSD come stimolatore creativo nella nascita della Apple Computers.

Oggigiorno è dimostrato che sostanze come l’LSD possono rivelarsi dei farmaci in grado di risolvere tantissimi problemi o migliorare la vita delle persone. Quel viaggio, iniziato in bicicletta, è tutt’altro che terminato.

A cura di Caterina Camurati