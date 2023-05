La Corea del Sud pagherà gli hikikomori per uscire di casa

Un supporto economico per gli hikikomori tra i 9 e i 24 anni d’età. La cifra prevista dal Ministero dell’Uguaglianza di Genere e della Famiglia sarà pari a 650 mila won al mese, circa 450 euro. L’iniziativa è partita dopo che il Korea Institute for Health and Social Affairs ha stimato circa 338 mila casi di hikikomori nella fascia d’età che va dai 19 ai 39 anni (circa il 3 per cento del totale), con il 40 per cento che ha iniziato l’isolamento già durante l’adolescenza.

Dati di fronte ai quali è indispensabile fermarsi a fare una profonda riflessione, perché i bimbi e gli adolescenti di oggi saranno gli adulti di domani e il disagio non produce progresso ma solamente altro disagio.

Di giovani che vivono in isolamento, prigionieri di sè stessi, avevamo già scritto qui.

L’iniziativa coreana garantisce supporto economico a chi decide di intraprendere percorsi di tipo educativo, formativo, lavorativo o di cura. Tra gli interventi supportati, e citati esplicitamente nel documento, ci sono anche quelli di chirurgia estetica, come la rimozione di cicatrici vistose che potrebbero generare vergogna e ansia legata al giudizio sociale.

La Corea del Sud conta il tasso di suicidi più alto di qualsiasi altro Paese con economia sviluppata e l’obiettivo dichiarato del governo è quello di «consentire ai giovani reclusi di recuperare la loro vita quotidiana e di reintegrarsi nella società».

Il fenomeno degli hikikomori è nato in Giappone, ma si sta espandendo nel resto del mondo, anche in Italia. L’Associazione nazionale “Hikikomori Italia”, sostiene che il fenomeno complessivo nel nostro Paese conti almeno 100.000 persone distribuite su tutto il territorio e su ogni fascia d’età. Una tendenza, quella di rinchiudersi in casa evitando ogni contatto fisico col mondo esterno, senz’altro esacerbata dal modo in cui internet ha ridotto la necessità di comunicazione faccia a faccia. Sarebbe però sbagliato guardare il dito e non la luna e cioè al senso di inadeguatezza e alla la paura di non farcela in una società dove vigono regole da cui sempre più individui preferiscono tirarsi fuori.